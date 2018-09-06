General Motors не помог: авторынок США забуксовал на уровне прошлого года

С января по август на автомобильном рынке США производители реализовали 11 478 123 машин. Эта цифра превысила прошлогоднюю всего на 1,1%. Кроме того, специалисты рассчитали на основании августовских чисел годовой уровень рынка сбыта: получилось 16,7 млн авто, сообщает Automotive News.

Звание самого успешного производителя в августе по-прежнему сохраняет General Motors: продукцию концерна предпочли 240 236 американцев, сократив количество реализованных автомобилей на 12,8%.

Вторую строчку получили японцы: за последний месяц 223 055 машин марки Toyota ушли к покупателям. Здесь тоже не утешительно: уровень сбыта опустился на 2%. Третье место досталось компании Ford: за отчетный отрезок времени бренду удалось реализовать 217 700 единиц транспорта (+4,1%), при том Ford — единственный из тройки лидеров, кто сумел поднять продажи.

На четвертой и пятой позициях прописались Fiat Chrysler Group (194 668 автомобилей, +9,9%) и Honda (147 903 штуки, +1,3%) соответственно.