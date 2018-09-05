Безвкусица по-советски: гримасы автотюнинга в СССР

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Люди старшего и среднего поколения наверняка помнят пропахшие бензином «запорожцы», «москвичи», «жигуленки» и «волги», в которых салон украшался по принципу «голь на выдумку хитра». Типовые аксессуары в ограниченном ассортименте были в дефиците, и чтобы в серый интерьер советских машин добавить праздника и уюта, в ход шли самые разные подручные средства.
Иван Флягин

В те далекие времена считалось оригинальным, например, оклеить руль разноцветной изолентой в несколько слоев. Иногда получался незатейливый узор — красота да и только. Некоторые водители, недовольные тонким штурвалом, таким образом его утолщали. Более изобретательные автолюбители использовали для оплетки изоляцию от проводов, части шлангов, капельниц и прочих деталей из мягкого пластика и резины.

Но особенно роскошно выглядел «лохматый» штурвал, собственноручно отделанный мехом. Шкурки животных укладывались также и на кресла — как минимум на водительское, и зимой это была достойная альтернатива современной опции обогрева сидений. А в жару советские шоферы выживали за счет бытовых вентиляторов, которые подключались к аккумулятору и заменяли кондиционер.

Важным элементом декора советских интерьеров считались цветастые и узорчатые ковры, которые в квартирах не только стелили под ноги, но и вешали на стену. А еще их резали на куски, чтобы покрыть пол в салоне машины, и тогда там царил прямо-таки домашний уют.

Иные оригиналы, чтобы создать неповторимую атмосферу внутри своих машин, в буквальном смысле не жалели денег, вставляя монетки под уплотнитель, обрамляющий лобовое стекло. В конце 1990-ых в грузовиках их заменили компакт-диски, которые таким же способом крепились под резинкой по всему периметру стекла.

Частенько сбоку и сзади вешались занавески, а потолок окаймлялся разнокалиберной бахромой. В восьмидесятых в моду вошли козырьки из оргалита с надписями из серии AVTOSPORT, CHEMPION, RALLY и т. д. Они устанавливались в верхнюю часть лобового стекла, а иногда и сзади. Поверхность салона украшались всевозможными наклейками, картинками, шильдиками, эмблемами, логотипами и т. д., а к зеркалу заднего вида подвешивались любые безделушки, в том числе и самодельные.

На торпедо чаще всего наносились переводные женские портреты овальной формы, а на заднее стекло — наклейки с буквами SU и надписями avtoturist или URSS. Чем больше внутренние площади, тем разнообразней оформлялся интерьер, поэтому изобилием подобного декора отличались кабины рейсовых автобусов и грузовиков. Но даже там для этого зачастую не хватало места, и тогда украшения водружались прямо на лобовое стекло.

Такие кабины превращались в шедевры народного декора, которые можно было изучать часами. Варианты оформления были самыми разнообразными — чем ярче и пестрее, тем лучше. Но чаще всего находилось место для потрета Сталина, фотографии сексапильной японки в соблазнительной позе и, конечно же, для вымпелов, которые могли висеть двумя рядами. Причем среди них, как минимум, один был со значками.

Наверное, каждый таксист мечтал о плексигласовой насадке на рукоятку КП, внутри которой красовался цветочек. Миллионы советских малышей на заднем диване такси ломали голову, каким образом красочный бутон попал в стеклянный плен. Наверное, это был самый популярный аксессуар среди тех, что серийно выпускались в СССР.

У наших отцов и дедов искрометной фантазии с лихвой хватало, чтобы также «принарядить» и экстерьер своих «ласточек». Особенным шиком считалось установить на решетку радиатора, капот или корму логотип иностранного автопроизводителя. В сельской местности больше всего любили мерседовскую звезду, так что в 1980-ых она побывала, скорей всего, на всех моделях советского автопрома по всей России.

Из функционального тюнинга можно выделить резиновую куклу на фаркопе, которая защищала его от ржавчины. А рядом с выхлопной трубой можно было видеть свисающий антистатик в виде резиновой ленты — несмотря на название, это был чисто декоративный элемент.

В 1990-ых годах пошла мода на пластмассовые решетки в виде спойлеров, которые устанавливались на заднее стекло, а вместо штатных брызговиков в колесные арки вешались самопальные изделия с катафотами и шильдиками. В это время автовладельцы стали усиливать подвеску и задирать кверху корму, а в салоне появился освежитель воздуха в виде картонной елочки, фигурки собачек с качающейся головой и всевозможные короны, которые устанавливались на торпедо.

Не секрет, что кое-где на просторах нашей бескрайней Родины до сих пор популярны пресловутые аксессуары «советского тюнинга». Верностью таким традицииям отличаются водители из южных регионов России.

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5 сентября 2018
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