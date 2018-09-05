Безвкусица по-советски: гримасы автотюнинга в СССР

Важным элементом декора советских интерьеров считались цветастые и узорчатые ковры, которые в квартирах не только стелили под ноги, но и вешали на стену. А еще их резали на куски, чтобы покрыть пол в салоне машины, и тогда там царил прямо-таки домашний уют.

Иные оригиналы, чтобы создать неповторимую атмосферу внутри своих машин, в буквальном смысле не жалели денег, вставляя монетки под уплотнитель, обрамляющий лобовое стекло. В конце 1990-ых в грузовиках их заменили компакт-диски, которые таким же способом крепились под резинкой по всему периметру стекла.

Частенько сбоку и сзади вешались занавески, а потолок окаймлялся разнокалиберной бахромой. В восьмидесятых в моду вошли козырьки из оргалита с надписями из серии AVTOSPORT, CHEMPION, RALLY и т. д. Они устанавливались в верхнюю часть лобового стекла, а иногда и сзади. Поверхность салона украшались всевозможными наклейками, картинками, шильдиками, эмблемами, логотипами и т. д., а к зеркалу заднего вида подвешивались любые безделушки, в том числе и самодельные.