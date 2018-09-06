Обновленная LADA 4x4 встала на конвейер

Самый востребованный в России внедорожник пережил плановое обновление. Тольяттинцы поставили на конвейер LADA 4x4 2019 модельного года, которая, по большому счету, не сильно отличается от той, что представлена в шоу-румах дилеров сегодня. Пожалуй, главным новшеством можно считать черно-оранжевую приборную панель, поселившуюся на всех «Нивах» вне зависимости от комплектации.

Кстати, о комплектациях. Ассортимент доступных версий для пятидверной LADA 4x4 пополнился вариантом Black Edition. Внедорожник в этом исполнении может похвастать, главным образом, кондиционером, наружными зеркалами с электроприводом и обогревом, а также улучшенной виброизоляцией. За такой автомобиль покупателю придется выложить не менее 598 900 рублей.

Кроме того, тольяттинцы пересмотрели комплектацию Luxe — они наконец-то добавили в список оснащения электрорегулировку боковых зеркал, которая прежде предлагалась лишь на LADA 4x4 Urban. И это еще не все: появились серебристые легкосплавные диски обновленного дизайна. А, и цена, конечно, подросла. Теперь «Нива» в исполнении «Люкс» выудит из кошелька потребителя как минимум 522 900 целковых.

Добавим, что стартовый прайс LADA 4x4 на сегодняшний день составляет 499 900 рублей за машину в трехдверном исполнении и 538 700 «деревянных» за внедорожник с пятью дверями.