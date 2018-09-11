Минтранс России решил официально легализовать машины-беспилотники

В Венскую конвенцию 1968 года хотят вписать беспилотный транспорт. Радикальные поправки в Конвенцию о безопасности дорожного движения 1968 года предлагает внести российский Минтранс.

— Мы предлагаем разрешить эксплуатацию полностью автономных автомобилей на дорогах общего пользования. Следующим шагом будет внесение соответствующих изменений в законодательство РФ,— заявил замглавы Минтранса Сергей Аристов в интервью газете «Транспорт России».

Изменения в текст основополагающего международного документа о дорожном движении касаются официальной легитимизации беспилотных автомобилей на дорогах европейских стран. На данный момент конвенция требует, чтобы в любой машине, с любым уровнем «беспилотности», за рулем обязательно должен сидеть водитель.

Поправки сделают его присутствие там необязательным. Предлагаемые новеллы в Венскую конвенцию будут обсуждаться на Всемирном форуме по безопасности дорожного движения, который состоится в конце сентября.