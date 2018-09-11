Подсчитаны все электрокары в России

Тройку лидеров замыкает Хабаровский край: здесь предпочли электромобили 244 автовладельца. В четвертую строчку аналитики вписали Краснодарский край (190 единиц), за ним с небольшим отставанием следует Иркутская область (146 экземпляров). Шестая и седьмая позиция досталась Амурскому региону (113 авто) и Подмосковью (98 машин) соответственно, сообщает агентство «Автостат».

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», самым распространенным электромобилем в России стал Nissan Leaf: их по нашей стране катается 1814 экземпляров (71,7% от общего числа всех электрокаров). Второе место занимает Mitsubishi i-MiEV в количестве 294 машин (11,6%). За ним следует Tesla Model S: «американцев» в нашей стране — 202 (8%). На четвертой и пятой строчке прописались отечественная LADA Ellada (93 электромобиля, 3,7%) и кроссовер Tesla Model X (88 авто).

Остальные позиции рейтинга выглядят таким образом: Renault Twizy (27 машин) и BMW i3 (11 автомобилей).