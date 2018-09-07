Самые привлекательные подержанные LADA ценой до 300 000 рублей

В список попали только представители АВТОВАЗа, хотя если сильно повезет, на вторичке можно найти пятилетний внедорожник УАЗ Хантер за 300 000 «деревянных». Хотя без «вездехода» в нашем топе все же не обошлось. Примечательно, что среди машин в упомянутой категории оказались модели с самыми разными типами кузова. Так что за такие деньги поклонники российского автопрома могут выбирать между седаном, хетчбеком, унверсалом или SUV.
LADA Granta (220 000 ₽)
На официальном рынке в рейтинге популярности LADA Granta занимает вторую после «Весты» позицию. Среди пятилетних авто стоимостью до 300 000 ее предлагают чаще всего. К тому же это самый доступный вариант в указанной категории.
За 220 000 рублей можно приобрести 82-сильный седан с пробегом 145 000 километров, оснащенный 1,6-литровым мотором и «механикой». Сейчас на официально рынке продается обновленная Granta за 419 900 — 608 800 рублей. Цена ее предшественницы была чуть доступней — она варьировалась в диапазоне от 409 900 до 578 900.
LADA 4x4 (250 000 ₽)
LADA 4x4, она же ВАЗ 2121, она же «Нива» на вторичке лидирует по количеству предложений среди подержанных моделей АВТОВАЗа. Зато пятилетних экземпляров, которые продаются по цене ниже 300 000, не так много.
За 250 000 реально купить трехдверную версию 2015 года выпуска с пробегом 80 000 километров. Напомним, что внедорожник, известный еще с советских времен, оснащается 1,7-литровым восьмиклапанником мощностью 83 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Новые LADA 4x4 продаются у дилеров с ценником от 473 900 до 529 900 «деревянных».
LADA Priora (270 000 ₽)
Также указанная категория не балует предложениями LADA Priora, которую не так давно сняли с производства. В Твери за 270 000 продается белая «Приора» с пробегом всего 13 000 верст. Седан заряжен 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач.
Приблизительно за ту же цену встречается седан с более мощным 106-сильным мотором но с внушительным пробегом. А за 290 000 рублей доступна LADA Priora в кузове универсал.
LADA Kalina (280 000 ₽)
Среди пятилетних вариантов стоимостью до 300 000 рублей доступен хетчбэк LADA Kalina за 280 000 «деревянных». Речь идет об автомобиле с 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. с пробегом 75 000 километров.
Кроме того, приблизительно за те же деньги предлагается «Калина» в кузове универсал, а также есть объявление о продаже LADA Kalina Cross за 290 000 «деревянных». Причем владелец готов к торгу на месте. Кстати, в указанной категории эта модель встречается не так часто, как вышеуказанные варианты.
LADA Largus (300 000 ₽)
Самый практичный отечественный автомобиль, лидирующий среди одноклассников по величине багажника — универсал LADA Largus. Экземпляр 2015 года выпуска, доступный за 300 000 рублей, оснащен 1,6-литровым мотором мощностью 87 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой передач. Правда у этого «Ларгуса» внушительный пробег — 180 000 километров, но состояние, как говорится в объявлении, идеальное.
Напомним, что на официальном рынке эта «рабочая лошадка» оценена в 514 900 — 660 400 рублей. Автомобиль доступен в семиместной версии, а также с более мощным 106-сильным мотором.