Самые привлекательные подержанные LADA ценой до 300 000 рублей

LADA Granta (220 000 ₽)

На официальном рынке в рейтинге популярности LADA Granta занимает вторую после «Весты» позицию. Среди пятилетних авто стоимостью до 300 000 ее предлагают чаще всего. К тому же это самый доступный вариант в указанной категории.

За 220 000 рублей можно приобрести 82-сильный седан с пробегом 145 000 километров, оснащенный 1,6-литровым мотором и «механикой». Сейчас на официально рынке продается обновленная Granta за 419 900 — 608 800 рублей. Цена ее предшественницы была чуть доступней — она варьировалась в диапазоне от 409 900 до 578 900.