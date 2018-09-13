ТОП-5 самых надежных кроссоверов на российском рынке

Американская независимая исследовательская компания J. D. Power опубликовала свежий рейтинг надежности легковых автомобилей. Для его составления ежегодно собираются даные от пользователей популярных марок и моделей авто, представленных на североамериканском рынке.

Для россиян выводы заокеанских исследователей интересны тем, что в них упоминаются, в том числе, и модели машин, представленые и на отечественном авторынке, в том числе и многие кроссоверы. Общий рейтинг рассчитывается исходя из количества проблем того или иного рода с машиной.

Среди них неполадки с мотором, трансмиссией и ходовой частью, неприятности с элементами экстерьера и интерьера, а также всевозможные поломки и «глюки» всевозможных второстепенных систем машины — вроде стеклоподъемников, обогрева сидений, стеклоомывателя и т. п.

В части рейтинга J. D. Power, посвященной компактным, по американским меркам, кроссоверам присутствуют модели класса Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. В этом году лидерство по беспроблемности в этом рыночном сегменте, по версии J. D. Power, захватили модели, не продающиеся в России — Buick Envision и Сhevrolet Equinox.