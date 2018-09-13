ТОП-5 самых надежных кроссоверов на российском рынке

Опубликован свежий рейтинг надежности «паркетников», составленный на основе данных об обращениях владельцев в сервис-центры и их личного опыта.
Максим Строкер

Американская независимая исследовательская компания J. D. Power опубликовала свежий рейтинг надежности легковых автомобилей. Для его составления ежегодно собираются даные от пользователей популярных марок и моделей авто, представленных на североамериканском рынке.

Для россиян выводы заокеанских исследователей интересны тем, что в них упоминаются, в том числе, и модели машин, представленые и на отечественном авторынке, в том числе и многие кроссоверы. Общий рейтинг рассчитывается исходя из количества проблем того или иного рода с машиной.

Среди них неполадки с мотором, трансмиссией и ходовой частью, неприятности с элементами экстерьера и интерьера, а также всевозможные поломки и «глюки» всевозможных второстепенных систем машины — вроде стеклоподъемников, обогрева сидений, стеклоомывателя и т. п.

В части рейтинга J. D. Power, посвященной компактным, по американским меркам, кроссоверам присутствуют модели класса Toyota RAV4 и Volkswagen Tiguan. В этом году лидерство по беспроблемности в этом рыночном сегменте, по версии J. D. Power, захватили модели, не продающиеся в России — Buick Envision и Сhevrolet Equinox.

По причине их «инородности» для отечественного рынка, мы просто проигнорируем их существование и примем к рассмотрению лишь те кроссоверы, которые представлены в салонах российских автодилеров. «Русифицированный» ТОП-5 самых надежных кроссоверов от J. D. Power выглядит следующим образом.

Самым беспроблемным в этом году потребители назвали Ford Escape, более известный у нас под именем Ford Kuga. Чуть уступил ему из-за большего количества претензий к отделке и «фичами» Honda CR-V. На третьем месте оказался Jeep Cherokee. Его, как утверждают авторы рейтинга, подвела техническая часть. Буквально в спину Jeep дышит Nissan Rouge — X-trail по-нашему. Если б не вопросы к надежности работы второстепенных систем и управления ими, «японец» наверняка опередил бы «американца» в рейтинге надежности этого года по версии J. D. Power.

Завершает же ТОП-5 самых беспроблемных кроссоверов еще одна полноприводная машина из Японии — Mazda CX-5. Любопытно, что Toyota RAV4, которую масса российских автовладельцев почему-то продолжают считать чуть ли не иконой надежности, в пятерку лучших не вошла. Впрочем, как и в аналогичном рейтинге прошлого года.

кроссоверы, технология, ремонт, техническое обслуживание
13 сентября 2018
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