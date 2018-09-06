Тест-драйв нового кроссовера BMW Х2: «мелочь», а приятно!

Фото: АвтоВзгляд
Фанаты олдскульных «баварцев» на дух не переносят переднеприводные BMW. Но компактному кроссоверу Х2 вполне по силам завоевать место в сердце даже самого ортодоксального приверженца идеологии — «настоящий BMW может быть исключительно заднеприводным».
Алексей Батушенко

Большинство россиян приобретают кроссоверы исключительно, чтоб ощущать себя — «я весь такой на джипе». И еще ради призрачной возможности не застрять в некой гипотетической грязи. Кроссоверы BMW берут примерно по тем же соображениям те, кто может себе позволить «баварца» — Х6,X5,Х4,Х3… В крайнем случае — Х1.

И BMW Х2, на первый взгляд, вполне вписывается в эту идеологию. Но только на первый. Близкое знакомство с моделью в очередной раз показало, что далеко не все, что начинается с буквы «Х», похоже друг на друга. На поверку оказывается, что из Х2 — классический кроссовер, как из Бузовой — многодетная мать.

Это ощущение от машины усугубилось еще и тем, что она попала в руки сотрудников портала «АвтоВзгляда» в фирменном М-пакете, с «ужесточенной» подвеской и на 19-дюймовых «катках» с тонюсенькой резиной. Уже одного взгляда со стороны на автомобиль было достаточно, чтобы понять: этот аппарат рожден для асфальта и только для него!

Кстати о внешности. В отличие от более старших баварских «иксов» с четными циферками в названии, внешность «двушки» не воспринимается, как некий странноватый шарж на X5 или X3. В этом смысле Х2 выбивается из типажа Х6 и Х4. Возможно, благодаря своей компактности.

Х2 визуально воспринимается, как плотно «сбитый» хэтч. С фирменно-агрессивной мордой и спортивно-поджарой «задницей». Экстерьер у машинки получился — очень даже. Соседи по потоку шеи на нее сворачивают — ого-го! Особенно водители BMW. На стоянке во дворе вокруг маленького кроссовера — Х2 даже короче Х1, при одинаковой колесной базе! — регулярно хороводили прохожие, обязательно заглядывая ему в корму — чтобы узнать название модели необычной «бэхи».

Столь броская внешность грозит BMW Х2 одной серьезной неприятностью — стать популярной у женщин и заработать, как в свое время «копейка» BMW, прозвище «бабовозка». Искренне надеемся, что этого не произойдет, поскольку Х2 абсолютно мужской драйверский автомобиль. Чинно перемещаться на нем по городу — то же самое, что купить зверски зажигательный MINI JCW и ездить на нем по МКАД в среднем ряду со скоростью строго не более 95 км/ч. Ну, почти то же самое.

Все-таки в BMW Х2, в отличие от «миника», и детей можно на заднем ряду комфортно возить, и багажник вполне приличный имеется. Не рекордного объема, конечно, но вполне достаточный для погрузки в него «улова» в ходе семейного вояжа выходного дня по торговым центрам. Для облегчения этого процесса под полом грузового отсека организовано, кстати, второе дно.

Прочее внутреннее убранство и эргономику Х2 и описывать даже как-то странно. Это же BMW! Дисциплину «интерьер» инженеры немецкого автопроизводителя всегда сдавали на 5+. Припомните какую-нибудь «бэху» с недоработанной эргономикой центральной консоли? Или с плохими креслами? Или с недочетами в отделке? Я вот ну никак не могу.

Салон Х2, по большому счету, копирует Х1. С таким же, «упрощенным» селектором АКП, той же «приборкой» и центральной консолью с аналогичной «мультимедийкой». Кожа-рожа, камера заднего вида, электронные ассистенты, проектор показаний спидометра на лобовое стекло — все как положено у BMW в топовой комплектации.

Хотя это, как говорится, «лирика» — в Х2 главное то, как она едет. В нашем случае под капотом стоял 2-литровый 190-сильный дизель. Коброка — 8-ступенчатый «автомат». Подвеска, как уже упоминалось выше, — «М-образная». Все в месте — чудесный коктейль динамики и управляемости. Конечно, совсем уж бескомпромиссно «рвать» на этой «двушке» не получится. Чуть более 7 секунд «до сотни» — это еще не вполне «формула один». Но ощущать себя королем городских магистралей и дерзким светофорным бойцом основания имеются.

Особая радость — сочетание внушительного дизельного момента с самых малых оборотов и очень шустрой КП. Такое впечатление, что этой «восьмиступке» просто не нужно время на раздумья. Сразу, без малейших «тормозов», она втыкает подходящую передачу, и машина прет вперед.

Благодаря этой слаженной парочке, Х2 разгоняется легко и без малейшего напряжения, словно пушинка ветром. Кажется, что машина не прилагает вообще никаких усилий, чтобы «выстрелить» вперед даже в режиме «тапка в пол». Нажал — полетел.

Причем, если едешь спокойно — борткомпьютор показывает расход 7,5 литров дизтоплива на 100 км пробега, «дерзко вваливаешь» — всего на литр больше. Мечта скаредного стритрейсера!

Но самый-самый кайф кроется не только в динамике маленького «бумера». То, как самый мелкий «икс» слушается руля — это почти оргазм. Да, некоторые по-настоящему спортивные «тачки» делают это еще острее, но тут-то речь идет о полностью гражданской машине.

На относительно малых скоростях авто с готовностью откликается на малейший качок баранки. И совсем не по-кроссоверному BMW Х2 подзуживает рулить, и причем рулить активно. Выражается это в том, например, что привычный поворот, который на другой машине проезжаешь на 40 км/ч, Х2 упрашивает пройти на 60 км/ч. Или еще побыстрее. Когда позволяет дорожная обстановка — устоять просто невозможно!

Но есть и минусы. За водительский оргазм приходится жертвовать частью комфорта. Подвеска тут жесткая, а резина низкопрофильная. Все вместе зубы, конечно, не выбивает, но ямки в асфальте, те что поглубже, лучше объезжать стороной, трамвайные пути — пересекать с осторожностью, «лежачих полицейских» — уважать. Какое уж тут бездорожье!

Полный привод дан Х2 не для размешивания грязей, а чтобы деркзо стартовать и влетать в повороты, и еще чтобы водитель мог кончиками пальцев ног спокойно контролировать понятное и прогнозируемое сползание машины с траектории в скоростном вираже.

Присутствует у BMW Х2 еще один минус. Если, конечно, считать таковым высокую цену машины из премиум-сегмента. В самой простенькой комплектации (передний привод, 7-ступенчатый «робот», бензиновые 140 л. с.) модель стоит от 2,1 млн. рублей. Полноприводная с «автоматом» и 2-литровым 190-сильным дизелем — от 2,5 млн. А в топовой комплектации — до 3,5 млн. рублей. Дороговато. Но зато как она едет!

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6 сентября 2018
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