Тест-драйв нового кроссовера BMW Х2: «мелочь», а приятно!

Большинство россиян приобретают кроссоверы исключительно, чтоб ощущать себя — «я весь такой на джипе». И еще ради призрачной возможности не застрять в некой гипотетической грязи. Кроссоверы BMW берут примерно по тем же соображениям те, кто может себе позволить «баварца» — Х6,X5,Х4,Х3… В крайнем случае — Х1.

И BMW Х2, на первый взгляд, вполне вписывается в эту идеологию. Но только на первый. Близкое знакомство с моделью в очередной раз показало, что далеко не все, что начинается с буквы «Х», похоже друг на друга. На поверку оказывается, что из Х2 — классический кроссовер, как из Бузовой — многодетная мать.

Это ощущение от машины усугубилось еще и тем, что она попала в руки сотрудников портала «АвтоВзгляда» в фирменном М-пакете, с «ужесточенной» подвеской и на 19-дюймовых «катках» с тонюсенькой резиной. Уже одного взгляда со стороны на автомобиль было достаточно, чтобы понять: этот аппарат рожден для асфальта и только для него!

Кстати о внешности. В отличие от более старших баварских «иксов» с четными циферками в названии, внешность «двушки» не воспринимается, как некий странноватый шарж на X5 или X3. В этом смысле Х2 выбивается из типажа Х6 и Х4. Возможно, благодаря своей компактности.