Названы рублевые цены на новую версию Mercedes-Benz Sprinter

Фургон способен вмещать до 17 кубических метров поклажи, а полная масса переднеприводного авто доходит до 5,5 тонны.

Автомобиль оснащен тремя дизельными «четверками» мощностью 110, 143 и 163 л. с. и мотором V6 с отдачей 190 «лошадей» — на выбор. В стандартных комплектациях двигатели работают с шестиступенчатой «механикой», но за доплату можно приобрести машину с девятискоростной автоматической коробкой передач.

К перечню технического оснащения добавились камера заднего вида, которая транслирует изображение прямо в салонном зеркале, а также электронный помощник парковки с камерами кругового обзора и датчик дождя.

Mercedes-Benz Sprinter с приводом на передние колеса представлен в вариантах пассажирского автобуса вместимостью до 20 человек, шасси с кабиной, бортовой платформы, фургона и комфортабельного микроавтобуса бизнес-класса.

Ценник на фургон стартует от 2 377 000 рублей.