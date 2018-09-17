Chevrolet увеличила российские цены на Tahoe и Traverse

Прайс на новый кроссовер Chevrolet Traverse, приехавший к нам только этой весной, теперь начинается от 3 320 000 рублей, а топоый вариант обойдется минимум в 3 620 000 «деревянных». Полноприводная модель оснащена мотором V6 объемом 3,6 л мощностью 318 л. с., агрегатированным с девятидиапазонной автоматической коробкой передач.

Внедорожник Chevrolet Tahoe отныне оценивается от 4 370 000 «целковых», а автомобиль в старшей комплектации можно забрать за 4 870 000. Под капотом большого «американца» спряталась V-образная 6,2-литровая «восьмерка» с отдачей 426 «лошадей», сочетающаяся с восьмиступенчатым «автоматом».

Стоит отметить, что Tahoe уже обновлял свои ценники в июне, прибавив к прежней стоимости 50 000 рублей. Для Traverse это первое подорожание в России, сообщает агентство «Автостат».

Напомним, компания Chevrolet продала В России за последний летний месяц 2 405 автомобиля, просев на рынке на 15% в сравнении с показателями прошлогоднего августа. При этом бренд занял 16-е место, закрепившись между Mazda (2836 машин) и Lexus (2268 единиц).