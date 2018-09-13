Hyundai показала первый тизер нового грузовика на водородном топливе

Дизайн грузовика не пестрит деталями, но несмотря всю простоту, в нем много функциональности: производитель утверждает, что именно лаконичные формы обеспечивают тягачу хорошую аэродинамику.

Художники, решив подчеркнуть экологическую безопасность автомобиля, нанесли на борт рисунок в сине-голубых тонах, и даже ячеистая форма решетки радиатора призвана символизировать те самые водородные топливные элементы.

Технические характеристики модели, так же как и его имя, компания пока держит в секрете. Hyundai раскроет все подробности на IAA Commercial Vehicles 2018, одной из самых значимых выставок грузового транспорта, которая пройдет в немецком Ганновере. Там же компания собирается рассказать о своих планах по выводу «гринписовского» грузовика на европейские дороги.

Стоит напомнить, что силовая установка на топливных элементах потребляет сжиженный водород, а после его переработки, а точнее после химической реакции, освобождающей большое количество энергии, выделяет чистую воду. В отличие от электрокаров, работающих от батарейки, на заправку водородомобиля требуется всего несколько минут.