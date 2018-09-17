Открылись российские продажи обновленного Land Rover Range Rover

Фото: Land Rover
Компания Jaguar Land Rover запустила продажи обновленного Range Rover. Внедорожник доступен в гибридной модификации P400e, которая стала немного мощнее. Еще автомобиль получил усовершенствованный восьмискоростной «автомат», работающий вместе с 4,4-литрововым дизелем мощностью 339 л. с., который делает мотор экономичнее.
Светлана Ермолаева

Модифицированный электромотор подзаряжаемой от электросети гибридной силовой установки теперь выдает не 104, а 116 «лошадей», пару ему, как и раньше, составляет 300-сильный бензиновый двигатель.

Главным отличием рестайлингового «британца» производитель назвал настроенный по-новому адаптивный круиз-контроль, который теперь работает в более широком диапазоне скоростей. Мало того, что автомобиль с активированной системой поддерживает заданную скорость, он умеет автоматически замедляться, если безопасная дистанция до впереди идущего автомобиля начала сокращаться.

Кроме того, функция может останавливать машину при въезде в пробку и начинать движение вновь при необходимости в течение трех секунд. Этот ассистент может удерживать авто в заданной полосе, ориентируясь на разметку или идущий перед ним транспорт, если разметки нет.

Стоимость на Land Rover Range Rover 2019 модельного года начинается от 7 008 000 рублей.

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17 сентября 2018
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