Открылись российские продажи обновленного Land Rover Range Rover

Модифицированный электромотор подзаряжаемой от электросети гибридной силовой установки теперь выдает не 104, а 116 «лошадей», пару ему, как и раньше, составляет 300-сильный бензиновый двигатель.

Главным отличием рестайлингового «британца» производитель назвал настроенный по-новому адаптивный круиз-контроль, который теперь работает в более широком диапазоне скоростей. Мало того, что автомобиль с активированной системой поддерживает заданную скорость, он умеет автоматически замедляться, если безопасная дистанция до впереди идущего автомобиля начала сокращаться.

Кроме того, функция может останавливать машину при въезде в пробку и начинать движение вновь при необходимости в течение трех секунд. Этот ассистент может удерживать авто в заданной полосе, ориентируясь на разметку или идущий перед ним транспорт, если разметки нет.

Стоимость на Land Rover Range Rover 2019 модельного года начинается от 7 008 000 рублей.