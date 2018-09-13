Зачем УАЗ выпускает гибридный внедорожник

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», автомобиль с гибридной силовой установкой войдет в линейку целого семейства, при этом свежие авто получат довольно большие габариты. Новый внедорожник не имеет никакого отношения к проекту 3170, сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на гендиректора компании UAZ Вадима Швецова. Он проводился совместно с инженерами ФГУП «НАМИ» с 2014 по 2016 года, и теперь закрыт.

Надо сказать, что ни «Патриот», ни «Хантер», рынок не покинут. Похоже, они бессмертные. Правда, останутся лишь наиболее бюджетные версии. Для УАЗ это весьма актуально, ибо продукция Ульяыновского завода систематически дорожает.

Кроме того, есть вероятность, что в силовой гамме флагманского UAZ Patriot появится дизельный мотор, подробности о котором пока не раскрываются. Но совершенно точно, что новый двигатель не будет результатом переделки бензинового агрегата ЗМЗ. И этот проект УАЗ счел не эффективным.