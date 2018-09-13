Land Rover отметит 70-летие спецверсиями Discovery и Discovery Sport

За основу Land Rover Discovery 70 взята модель комплектации HSE 2019 модельного года. Автомобиль оснащен шестицилиндровым трехлитровым дизелем мощностью 249 л. с. Discovery Sport 70 построен также базируется на версии HSE с дизельной 150-сильной «четверкой» объемом 2,0 л. Оба вседорожника получили двухцветный кузов с черной крышей.

Кроссоверы в специальной модификации можно отличить по табличке, указывающей на принадлежность к юбилейной версии.