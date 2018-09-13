Land Rover отметит 70-летие спецверсиями Discovery и Discovery Sport

Компания Land Rover представила лимитированные спецверсии кроссоверов Discovery и Discovery Sport, выпущенные специально к 70-летнему юбилею бренда. Модели уже доступны в России для заказа в двух вариантах окраски: сером металлике Corris Grey и ярком оранжевом Namib Orange. Именно в эти цвета били окрашены машины, недавно совершившие путешествие вокруг света.
За основу Land Rover Discovery 70 взята модель комплектации HSE 2019 модельного года. Автомобиль оснащен шестицилиндровым трехлитровым дизелем мощностью 249 л. с. Discovery Sport 70 построен также базируется на версии HSE с дизельной 150-сильной «четверкой» объемом 2,0 л. Оба вседорожника получили двухцветный кузов с черной крышей.
Кроссоверы в специальной модификации можно отличить по табличке, указывающей на принадлежность к юбилейной версии.
Праздничные «паркетники» могут похвастать тонировкой задних стекол, адаптивной ксеноновой головной оптикой со светодиодными ходовыми огнями и 20-дюймовыми колесными дисками с оригинальным дизайном.
Интерьер отличается отделкой из кожи Grained. Покупателям придутся по вкусу камеры кругового обзора, акустическая система, выдающая 825 Вт, а также обновленная мультимедиа с функцией навигации.
На российский рынок Land Rover Discovery 70 и Discovery Sport 70 поступят ограниченным тиражом по 70 экземпляров каждый. О ценах дилеры сообщат отдельно каждому заинтересовавшемуся клиенту.