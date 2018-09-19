Great Wall начнет делать MINI

Глобально пересмотреть планы относительно MINI баварскому производителю пришлось из-за создания двух новых модульных архитектур для заднеприводных автомобилей и для авто с приводом на переднюю ось, на которые переедут все будущие модели. «Тележки» разрабатываются таким образом, чтобы на их основе можно собирать как технику с двигателем внутреннего сгорания, так и с гибридной силовой установкой или исключительно на электротяге.

Новая многофункциональная платформа для переднеприводных автомобилей гораздо дороже и в разработке, и в производстве, чем та, на которой построены сегодня все MINI и некоторые BMW.

Чтобы не потерять аудиторию и не увеличивать стоимость британских хетчбэков, баварцы объединятся с Great Wall для проектирования небольшой и недорогой архитектуры для всего модельного ряда MINI, сообщает издательство Autocar.

Ранее ходили слухи, что BMW ведл безрезультатные переговоры с Toyota по этому вопросу. Сотрудничество с китайцами оказалось боле выгодным, видимо еще и потому, что с Great Wall у BMW уже есть совместное предприятие на территории Поднебесной.