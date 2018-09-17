Lexus привез в Россию «убийцу» Mercedes-Benz C-класса

В России японцы представили седан в четырех модификациях. Lexus ES 200 укомплектован бензиновым двухлитровым мотором мощностью 150 л. с., агрегатированным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач, ES 250 оснащен 200-сильным двигателем объемом 2,5 л, а в подкапотном пространстве Lexus ES 350 и ES 350 F SPORT притаилась 3,5-литровая V-образная «шестерка» с отдачей 240 «лошадей». Последние два агрегата сочетаются с восьмидиапазонным «автоматом».

Авто новой генерации располагает системами распознавания дорожных знаков и удержания машины в заданной полосе движения, датчиками контроля усталости водителя, а также опцией предотвращения столкновения, которая умеет автоматически замедлять автомобиль вплоть до полной остановки.

Lexus ES 350 F SPORT отличается от прочих вариантов бамперами в ином исполнении, спойлером на крышке багажника, надписью F SPORT на передних крыльях, колесными дисками диаметром 19 дюймов c оригинальным дизайном, алюминиевыми накладками на пороги и педали, а также спортивными сиденьями.

Стоимость автомобиля стартует от 2 580 000 рублей.