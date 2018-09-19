В России падает спрос на Rolls-Royce и Ferrari

Лидером продаж за последний летний месяц в лакшери-сегменте назван Mercedes-Maybach S-класса: модель разошлась тиражом 58 экземпляров. Стоимость этого представительского седана стартует от 9 080 000 рублей. В линейке силовых агрегатов «немца» имеются три бензиновых мотора: 367-сильный трехлитровый, агрегат объемом 4 литра и мощностью 469 «лошадей» и топовый шестилитровый V12 с отдачей в 630 сил.

Второе место в рейтинге популярности досталось Maserati. За отчетный период были распроданы 23 авто итальянского бренда. Третье место разделили Lamborghini и Bentley. Эти производители смогли реализовать у нас по 14 автомобилей каждый. С четвертой по шестую строчку заняты: Rolls-Royce (5 авто), Ferrari (3 машины) и Aston Martin (1 экземпляр).

Самым состоятельным регионом аналитики назвали столицу, где за прошедший месяц приобрели 69 машин F-сегмента. За ней следует Подмосковье, которое купило 13 люксовых авто. Третье место досталось Cанкт-Петербургу с 11 единицами роскошных автомобилей. Далее следует Краснодарский край (4 единицы). В Тульской и Свердловской областях, а также в Приморском крае появилось по 2 новых люксовых транспортных средства, и еще по одному — в 15 других регионах.