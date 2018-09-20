Какие новые и подержанные автомобили лучше остальных продаются в России

Перечисленные четыре типа автомобилей заняли за указанный период на рынке новых легковушек 92,8%, а на «вторичке» — 87,5%. При том среди тех авто, что только что с конвейера, самыми продаваемыми названы кроссоверы и внедорожники с долей 43,1%. За ними с большим отставанием в рейтинге следует легковой транспорт В-сегмента (37,9%). Третье место занял С-класс с долей 6,6% и D, получивший 5,2% рынка. Оставшиеся крохи (7,2%) достались микроавтомобилям, минивэнам, бизнес-классу, Luxury и пони-карам.

На рынке легковушек с пробегом картина немного иная: на первом месте выступает средний класс, получивший 37,8% рынка. SUV досталась вторая строчка с 21,4%, на третьем месте закрепился так называемый средний класс (18,8%), а на четвертой позиции прописался сегмент D (9,5%). И остаток в 12,5% вторичного рынка заняли авто других сегментов.

Напомним, что на рынке новых машин самым продаваемым кроссовером за последние восемь месяцев стал Hyundai Creta, который разошелся тиражом в 43 807 экземпляров, причем только в августе этот «паркетик» разошелся в количестве 5274 штук.