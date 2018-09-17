KIA выпустит новый бюджетный кроссовер Tusker

Свежий переднеприводный паркетник, ориентированный на индийский рынок, внешне напоминает свой прототип: тот же обвес, аналогичная двухуровневая оптика и одинаковые светодиодные задние фонари.

В силовую линейку Tusker войдут моторы, производство которых будет налажено в Индии: новый бензиновый 118-сильный двигатель с турбонаддувом T-GDI объемом 1,0 л и 1,5-литровый турбодизель мощностью 115 л. с. В качестве коробки передач предложат шестиступенчатую «механику» или шестискоростной «автомат».

Автомобиль встанет на конвейер новейшей производственной площадки KIA в индийском городе Анантапур. Завод еще строится, но выпуск первых тестовых экземпляров запланирован уже на начало следующего года. Массовое производство Tusker стартует в апреле 2019-го. Доберется ли новая модель до российского рынка пока неизвестно.