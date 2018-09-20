Что будет, если направленную шину поставить наоборот

Производители шин в один голос твердят, что их требования к установке фирменных колес — непреложный закон мироздания, нарушение которого обязательно приведет к апокалиптическим последствиям. Но так ли все плохо на самом деле, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Что касается мнения шинных компаний по этому поводу, то с их позицией все ясно: поставите направленное колесо «не в ту сторону» — пеняйте, в случае чего, на себя. На суждения по этому поводу участников всевозможных интернет-форумов опираться тоже как-то не серьезно, ориентироваться на субъективные разглагольствования совершенно незнакомых людей — занятие сомнительное.

В конце концов, в ходе долгих поисков мы наткнулись на исследование профильной европейской организации — European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO), название которой можно перевсти как «Европейская техническая организация по ободам и покрышкам». Они однажды взяли и проверили, как ведут себя колеса с направленным рисунком протектора, если их установить на машину в противоположном от рекомендованного производителем направлении вращения.

В отчете об испытании говорится, что в нем приняли участие покрышки трех известных брендов. Их поведение изучалось в условиях контролируемо влажной дороги как в случае правильной установки на машину, так и при «обратном» монтаже. Специалистов интересовали два главных вопроса: насколько зависят управляемость машины и ее характеристики торможения от правильности установки направленной резины.

Результаты бепристрастных профессионально организованных тестов, как ни странно, не смогли выявить значимых изменений коэффициента сцепления колес с мокрой дорогой при разных вариантах монтажа. Причем отсутствие заметного негативного эффекта при «обратной» установке направленной покрышки было характерно для всех марок шин, участвовавших в исследовании. Таким образом, можно утверждать, что управляемость и характеристики торможения при ошибке в установке колес не меняются.

Единственный показатель, на который действительно оказывает влияние направление установки колеса с направленным рисунком — это аквапланирование. Вернее — скорость, при которой оно начинается. Машина «с колесами не в ту сторону» теряет контакт с дорогой при чуть меньших показаниях спидометра, нежели в случае правильно установленных покрышек. Справедливости ради заметим, что об этом эффекте вполне можно было догадаться и без натурных опытов: рисунок протектора для того и делается направленным, чтобы эффективней отводить воду из пятна контакта колеса с дорогой. Если машину «обуть» наоборот, отвод воды, как минимум, ухудшится и авто будет «всплывать» при меньших скоростях движения по воде.

Другими словами, установка направленной резины «задом на перед» ничем смертельным не грозит, разве что в ливень не стоит гонять совсем уж отчаянно. Неприятности от установки колес «против стрелки» лежат в иной области. Во-первых, из-за этого может усилиться шум от покрышек при движении и во-вторых, — ускориться их износ.

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20 сентября 2018
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