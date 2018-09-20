Что будет, если направленную шину поставить наоборот

Что касается мнения шинных компаний по этому поводу, то с их позицией все ясно: поставите направленное колесо «не в ту сторону» — пеняйте, в случае чего, на себя. На суждения по этому поводу участников всевозможных интернет-форумов опираться тоже как-то не серьезно, ориентироваться на субъективные разглагольствования совершенно незнакомых людей — занятие сомнительное.

В конце концов, в ходе долгих поисков мы наткнулись на исследование профильной европейской организации — European Tyre and Rim Technical Organization (ETRTO), название которой можно перевсти как «Европейская техническая организация по ободам и покрышкам». Они однажды взяли и проверили, как ведут себя колеса с направленным рисунком протектора, если их установить на машину в противоположном от рекомендованного производителем направлении вращения.

В отчете об испытании говорится, что в нем приняли участие покрышки трех известных брендов. Их поведение изучалось в условиях контролируемо влажной дороги как в случае правильной установки на машину, так и при «обратном» монтаже. Специалистов интересовали два главных вопроса: насколько зависят управляемость машины и ее характеристики торможения от правильности установки направленной резины.