Продажи LADA в Европе выросли на 40,8%

В итоге АВТОВАЗ за неполный текущий год поднял сбыт в ЕС на 13,8% (в прошлом году за тот же время было продано 3356 машин), сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (АСЕА).

В целом же реализация легкового транспорта в Евросоюзе выросла в августе на внушительные 31,2%, хотя последний месяц лета — пик сезона отпусков — считается временем самых низких продаж. Всего же за указанный период европейцы купили больше 1,1 млн. машин.

Эксперты связывают этот факт с тем, что с 1 сентября экологические нормы в ЕС станут жестче после введения WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) — новой процедуры испытаний легковых автомобилей. Из-за этого большинство автопроизводителей начали продавать свою несоответствующую будущим требованиям продукцию на весьма выгодных для клиентов условиях.

Стоит отметить, что всего с начала года в Европе было реализовано 10,8 млн. «легковушек», что на 6,1% больше относительно прошлого года. Самую заметную динамику показала Испания (+14,6%), за ней следует Франция (+8,9%), и замыкает тройку лидеров Германия (+6,4%).