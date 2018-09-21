Skoda Octavia стала мощнее

Новый мотор агрегатирован семиступенчатой роботизированной коробкой передач с парой сцеплений DSG.

Более дешевый и эффективный природный газ заправляется в три бака, в которые умещается в общей сложности 17,7 кг топлива. Один резервуар из стали расположен перед задней осью, еще две емкости из композитного материала прячутся под багажным отделением. Только на газе автомобиль может проехать без дозаправки 480 км.

Когда заканчивается метан, можно использовать бензиновое топливо, правда бак для него совсем не велик — туда умещается всего 11,8 л.

Стоит сказать, что мотор, работающий на природном газе, выделяет в атмосферу на 25% меньше вреного выхлопа, чем бензиновые или дизельные агрегаты.

В России битопливная модификация Skoda Octavia G-TEC не представлена. У нас поклонники марки могут выбрать из трех вариантов бензиновых моторов: 1,6-литрового двигателя мощностью 110 л. с., агрегатированного либо пятиступенчатой «механикой», либо шестидиапазонной автоматической коробкой передач, турбомотора объемом 1,4 л с отдачей 150 «лошадей», который работает в паре шестискоросной МКП или с DSG, а также 180-сильного агрегата, объемом 1,8 л, сочетающегося только с «роботом».