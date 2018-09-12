Зачем в автомобилях ставят дополнительные брызговики впереди колес

Передний брызговик или, как его еще называют, «аэродинамический щиток» бывает двух видов — либо он представляет собой свисающую ниже бампера часть пластиковой защиты колесных арок, либо устанавливается отдельным элементом. Этот элемнт можно видеть как на передних, так и на задних колесах, а его размер варьируется примерно от трех до семи сантиметров.

Как правило, многие автовладельцы не подозревают о его существовании до тех пор, пока он не обламывается при наезде на бордюр, снежный бруствер или глубокую яму. В этом случае у некоторых продвинутых перфекционистов возникает желание для симметрии отпилить такой брызговик с противоположной стороны.

А зря! Подобные щитки перед колесами выполняют важную аэродинамическую функцию, иначе бы инженеры не устанавливали эту деталь на современные авто. На высокой скорости в колесных арках за счет большого объема нагнетаемого воздуха образуется зона повышенного давления, и, как результат, увеличивается подъемная сила, препятствующая движению автомобиля. Чтобы этого не происходило, передние брызговики оттесняют воздушные потоки от колесных арок, снижая сопротивление. Причем, угол и размер таких щитков у различных производителей отличается — у некоторых «европейцев» они приподняты вперед, а у «японцев» наоборот — направлены в сторону колеса.