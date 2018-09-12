Зачем в автомобилях ставят дополнительные брызговики впереди колес

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Ни у кого не возникает вопрос, о пользе брызговиков в задней части колесных арок — чтобы из-под днища авто не разлетались брызги, грязь, песок или мелкая гравийная крошка. А вот с какой целью на многих современных машинах устанавливается пластиковый «отросток» спереди от колес, догадываются далеко не все. Что за функцию выполняет этот элемент, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Иван Флягин

Передний брызговик или, как его еще называют, «аэродинамический щиток» бывает двух видов — либо он представляет собой свисающую ниже бампера часть пластиковой защиты колесных арок, либо устанавливается отдельным элементом. Этот элемнт можно видеть как на передних, так и на задних колесах, а его размер варьируется примерно от трех до семи сантиметров.

Как правило, многие автовладельцы не подозревают о его существовании до тех пор, пока он не обламывается при наезде на бордюр, снежный бруствер или глубокую яму. В этом случае у некоторых продвинутых перфекционистов возникает желание для симметрии отпилить такой брызговик с противоположной стороны.

А зря! Подобные щитки перед колесами выполняют важную аэродинамическую функцию, иначе бы инженеры не устанавливали эту деталь на современные авто. На высокой скорости в колесных арках за счет большого объема нагнетаемого воздуха образуется зона повышенного давления, и, как результат, увеличивается подъемная сила, препятствующая движению автомобиля. Чтобы этого не происходило, передние брызговики оттесняют воздушные потоки от колесных арок, снижая сопротивление. Причем, угол и размер таких щитков у различных производителей отличается — у некоторых «европейцев» они приподняты вперед, а у «японцев» наоборот — направлены в сторону колеса.

Кроме того, передние брызговики повышают уровень безопасности во время движения машины по лужам или мокрой дороге. На скорости направленный поток ветра вытесняет воду перед колесом, отчего улучшается их сцепление с асфальтом, уменьшается риск аквапланирования и к тому же меньше пачкается кузов.

В некоторых случаях с помощью этих нехитрых элементов воздушная струя может охлаждать тормозные механизмы колеса и компоненты выхлопной системы. К тому же, передние брызговики уменьшают шумы в колесных арках.

Пожалуй, их единственным недостатком можно считать относительное снижение внедорожного потенциала автомобиля, поскольку, как уже было сказано, они легко ломаются при наезде на препятствия. В любом случае, если даже вам частенько приходится выбираться на целину, специально ломать такие щитки не стоит.

Кстати, установка брызговиков и грязезащитных фартуков обязательна, так как эти элементы указаны в «Перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация ТС» (пункт 7.5). Следовательно Административный кодекс предусматривает за их отсутствие наказание в виде предупреждения или штрафа суммой 500 рублей (пункт 12.5). Правда, в документе не уточняется, о каких брызговиках идет речь — задних или передних.

безопасность дорожного движения, технология, техническое обслуживание, дорога
12 сентября 2018
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