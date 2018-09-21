Видео тест-драйв LADA Granta: какую модификацию вы точно не купите

Фото avtovzglyad.ru
LADA Granta, получившая в 2018 году не только абсолютно новый дизайн, но и расширившая кузовную линейку, имеет все шансы стать бестселлером российского рынка. Правда, одной модификации кузова, увы, так и не появилось в ассортименте…
Дмитрий Зленко

Напомним, что новая LADA Granta сейчас доступна в четырех кузовах: седан, хетчбэк, лифтбэк, универсал. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых взял на тест новую LADA Granta и даже не взирая на кусачий ценник (в топовой комплектации за этот автомобиль, который позиционируется как бюджетный, в дилерских центрах просят 624 000 рублей), остался под приятным впечатлением от знакомства: подробности в нашем видеообзоре тольяттинской новинки в кузове лифтбэк. Между тем, машине для полного рыночного успеха не хватает, на наш взгляд, и других версий. И по крайней мере одна из них рано или поздно увидит свет.

Это мы о версии Sport (по аналогии с желтой LADA Kalina Sport, на которой Президент РФ Владимир Путин путешествовал по стране. Однако конкретных дат выхода и цен на «заряженную» Granta представители бренда называть пока не берутся. Видимо, дело не ближайшего времени. А вот чего мы точно никогда не увидим, так это трехдверную «Гранту»-хетчбэк.

Хотя, напомним, трехдверный ВАЗ-2108 в свое время гремел на всю страну. Любой парнишка, владеющий «зубилом», был первым парнем на деревне, вокруг которого всегда кружились самые завидные невесты. И даже несмотря на то, что вазовская «девятка» гораздо практичнее в эксплуатации (двери для задних пассажиров, несомненно, облегчают жизнь) «восьмерочка» была куда в большем авторитете, особенно на вторичном рынке.

Одним словом, выпускать «Гранту»-хетчбэк в трехдверном кузове было бы вполне логичным действом со стороны производителя, чтобы попытаться повторить ошеломительный успех «восьмерки». Да вот исследования рынка показали, что вектор ценностей современных покупателей сместился в совершенно иную сторону. И автомобили, на задний ряд которых можно попасть исключительно через переднюю часть салона, практически перестали интересовать автовладельцев даже из возрастной группы от 18 до 25.

А потому купить обновленную LADA Granta в трехдверном исполнении невозможно ни сейчас, ни в будущем, о чем порталу «АвтоВзгляд» сообщили представители АВТОВАЗа.

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21 сентября 2018
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