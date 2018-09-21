Видео тест-драйв LADA Granta: какую модификацию вы точно не купите

Напомним, что новая LADA Granta сейчас доступна в четырех кузовах: седан, хетчбэк, лифтбэк, универсал. Портал «АвтоВзгляд» одним из первых взял на тест новую LADA Granta и даже не взирая на кусачий ценник (в топовой комплектации за этот автомобиль, который позиционируется как бюджетный, в дилерских центрах просят 624 000 рублей), остался под приятным впечатлением от знакомства: подробности в нашем видеообзоре тольяттинской новинки в кузове лифтбэк. Между тем, машине для полного рыночного успеха не хватает, на наш взгляд, и других версий. И по крайней мере одна из них рано или поздно увидит свет.

Это мы о версии Sport (по аналогии с желтой LADA Kalina Sport, на которой Президент РФ Владимир Путин путешествовал по стране. Однако конкретных дат выхода и цен на «заряженную» Granta представители бренда называть пока не берутся. Видимо, дело не ближайшего времени. А вот чего мы точно никогда не увидим, так это трехдверную «Гранту»-хетчбэк.