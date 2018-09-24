В России резко выросли продажи Genesis

Только в августе бренду удалось реализовать 207 автомобилей против прошлогодних 54 экземпляров, увеличив показатель на трехзначные 283%. Стоит напомнить, что в июле люксовые «корейцы» разлетелись тиражом в 148 машин и прибавили 208% к продажам за прошлогодний июль.

В России марка представлена тремя моделями: Genesis G70 c парой двухлитровых моторов — на выбор — мощностью 197 или 247 л. с., G80, в моторной линейке которого есть еще и 3,3-литровый двигатель с отдачей 370 «лошадей», а также G90 и удлиненным вариантом G90L с топовой 413-сильныой V-образной «восьмерка» объемом 5,0 л. Все двигатели агрегатируются только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Стоимость самой младшей модели начинается от 1 999 000 рублей, ценник на Genesis G80 стартует от 2 550 000 «деревянных», G90 обойдется минимум в 4 775 000 «целковых», а Genesis G90L — в 6 275 000 рублей.