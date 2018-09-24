Сколько можно проехать на машине с горящей лампочкой низкого уровня топлива

Многих водителей интересует, как скоро заглохнет автомобиль, если загорелся индикатор, сигнализирующий о низком уровне топлива. И особенно актуален этот вопрос для тех, кто регулярно совершает междугородние поездки. Сколько же можно проехать на «лампочке», и чем чреваты «сухие» вояжи, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Как правило, водители стараются следить за уровнем топлива и не допускать появления желтой «бензоколонки» на приборной панели. Но в жизни бывает всякое, и порой оперативно заправиться просто-напросто нет возможности. Оставшись один на один с «лампочкой» на трассе где-нибудь в глухом лесу, автомобилисты начинают поддаваться панике: «А вдруг я не доеду до АЗС и заглохну прямо у следующей сосны»?
Владельцам современных автомобилей в этом плане повезло чуть больше: их машины умеют не только оповещать о низком уровне топлива, но и подсказывать, сколько километров они протянут без горючки. Всецело полагаться на компьютер, конечно, весьма опрометчиво. Но получить примерное представление о том, когда железный конь встанет на прикол, можно. А что же делать тем, у кого авто не обладает столь полезными функциями?
Как известно, ответ практически на любой вопрос можно отыскать в руководстве по эксплуатации транспортного средства. В толстой книжке найдется и нужная информация по уровню топлива, но далеко не всегда. В большинстве своем автостроители ограничиваются общими фразами типа: «Контрольная лампа загорается, когда топливный бак почти пуст» или «Если лампа загорается и не гаснет, необходимо срочно заправить бак топливом».
Нужно помнить о том, что минимальный запас хода при загоревшимся индикаторе на легковом автомобиле составляет порядка 50 километров. Это, повторимся, минимальный порог — то расстояние, которое вы преодолеете почти наверняка. На тех машинах, что стоят подороже, он может достигать 90—100 километров. А некоторые кроссоверы и внедорожники проезжают на «лампочке» и того больше: до 150 км.
Тем не менее, злоупотреблять поездками на низком уровне топлива не стоит. При нехватке горючего есть шанс сжечь бензонасос, навредить каталитическому нейтрализатору и даже довести до детонации двигатель. Кроме того, подобные вояжи крайне опасны для самого водителя и его пассажиров. Известно множество случаев, когда люди банально замерзали в ожидании помощи на безлюдной трассе зимой!
А как же поступить, если до ближайшего населенного пункта несколько сотен километров, а контрольная лампа уже загорелась? Для начала следует успокоиться. Ничего страшного не произошло и, наверняка, не произойдет. Попросите седоков найти в картах ближайшую АЗС или, если в машине кроме вас никого нет, остановитесь у обочины и отыщите бензоколонку самостоятельно.
Далее постарайтесь сделать максимум для того, чтобы снизить расход топлива. Закройте все окна, отключите по возможности климатическую установку, активируйте режим Eco, если таковой имеется. Отказываться от музыки смысла нет — информационно-развлекательный комплекс потребляет немного. Двигайтесь плавно: без дерзких стартов, резких ускорений и торможений. И следите за скоростью — если речь идет о трассе, то она не должна превышать 80—90 км/ч.