Сколько можно проехать на машине с горящей лампочкой низкого уровня топлива

Как правило, водители стараются следить за уровнем топлива и не допускать появления желтой «бензоколонки» на приборной панели. Но в жизни бывает всякое, и порой оперативно заправиться просто-напросто нет возможности. Оставшись один на один с «лампочкой» на трассе где-нибудь в глухом лесу, автомобилисты начинают поддаваться панике: «А вдруг я не доеду до АЗС и заглохну прямо у следующей сосны»?

Владельцам современных автомобилей в этом плане повезло чуть больше: их машины умеют не только оповещать о низком уровне топлива, но и подсказывать, сколько километров они протянут без горючки. Всецело полагаться на компьютер, конечно, весьма опрометчиво. Но получить примерное представление о том, когда железный конь встанет на прикол, можно. А что же делать тем, у кого авто не обладает столь полезными функциями?