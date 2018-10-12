BMW отзывает 168 автомобилей в России по трем разным причинам

В результате неисправности блок управления мотором перестанет считывать данные с сенсора и начнет выдавать ошибки. Чтобы устранить вероятную неполадку, необходимо заменить датчик на новый.

Еще у седанов BMW M5, проданных в апреле, существует вероятность того, что откажет топливный насос. К нему перестанет поступать электричество, давление подачи горючего упадет, и мотор заглохнет. При неудачном стечении обстоятельств такой поворот событий приведет к аварии. Решение — перепрошивка программного обеспечения.

У одного BMW X5, покинувшего дилерский салон аж в январе 2002 года, может сработать подушка безопасности, если одновременно подключить стояночный тормоз и запустить двигатель. Чтобы исправить опасный дефект, необходимо поменять ПО блока управления подушками.

Производитель оповестит всех владельцев бракованных автомобилей и пригласит на ремонт к ближайшему дилеру. Самостоятельно узнать, попадает ли под отзыв машина, можно сверив VIN со списком на сайте Федерального агентства «Росстандарт». Если номер в перечне совпадет, то стоит позвонить в дилерский центр и назначить прием. Все работы по устранению недостатков будут сделаны бесплатно.