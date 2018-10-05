Mazda6 после обновления приедет к нам с турбомотором

В документе указано, что автомобиль, подготовленный для отечественного рынка, будет оснащен 2,5 литровой турбированной «четверкой» мощностью 231 л. с. и с максимальным крутящим моментом 420 Нм. Двигатель агрегатирован с шестиступенчатым «автоматом». Такой же мотор на АИ-95 приводит в движение кроссовер Mazda CX-9 российской спецификации.

Пара «атмосферников» из актуальной силовой гаммы Mazda6 тоже сохранит, правда в модернизированном варианте: 2,5-литровый двигатель «разогреют» на пару «лошадей» до 194 сил.

Кроме этого, «четырехдверка» получит камеры кругового обзора, вентиляцию кресел переднего ряда, а также подогрев «дворников» в нижней части лобового стекла.

Стоит отметить, появление ОТТС не означает, что автомобиль уже в ближайшее время появится в шоу-румах официальных дилеров. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», обновленная Mazda6 приедет к нам в декабре. Однако позже появилась информация, что авто дерется до России в первой половине 2019 года.