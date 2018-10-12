5 опасных опций в автомобиле, которые могут покалечить человека

Автомобиль — это одновременно зона комфорта и зона повышенной опасности. И чем богаче оснащение, тем больше у человека шансов покалечиться по неосторожности. Мы намеренно не включили в пятерку самых неблагонадежных с этой точки зрения опций электронные ассистенты безопасности водителя, несмотря на то, что сбои в их работе чреваты весьма серьезными последствиями. Оказывается, исходя из статистики, это не самые коварные функции в сравнении с более привычным оборудованием.

Подушки безопасности

Наиболее распространенной причиной отзывных кампаний в мире остается риск самопроизвольного срабатывания системы подушек безопасности. До сих пор продолжается печальная история с бракованными аэрбэками от японского производителя Takata, из-за которых погибли 16 человек и серьезно пострадали по разным данным от 100 до 250 водителей и пассажиров.

Любые неисправные подушки могут несанкционированно сработать на большой скорости, при попадании колеса на кочку или в яму. Самое опасное, что такие ситуации могут привести к ДТП, где пострадают другие участники движения. Кстати, это едиснтвенная функция в нашем списке, которая может быть травмоопасной не по вине водителя.