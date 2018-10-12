5 опасных опций в автомобиле, которые могут покалечить человека

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Любая техника опасна для здоровья, если ей неправильно пользоваться и не соблюдать меры безопасности. Поэтому если автомобиль кого-то калечит, то чаще всего виноваты в этом сами люди. Причем речь идет не только о ДТП. Портал «АвтоВзгляд» отметил пять самых опасных опций в машине, из-за которых может травмироваться человек.
Иван Флягин

Автомобиль — это одновременно зона комфорта и зона повышенной опасности. И чем богаче оснащение, тем больше у человека шансов покалечиться по неосторожности. Мы намеренно не включили в пятерку самых неблагонадежных с этой точки зрения опций электронные ассистенты безопасности водителя, несмотря на то, что сбои в их работе чреваты весьма серьезными последствиями. Оказывается, исходя из статистики, это не самые коварные функции в сравнении с более привычным оборудованием.

Подушки безопасности

Наиболее распространенной причиной отзывных кампаний в мире остается риск самопроизвольного срабатывания системы подушек безопасности. До сих пор продолжается печальная история с бракованными аэрбэками от японского производителя Takata, из-за которых погибли 16 человек и серьезно пострадали по разным данным от 100 до 250 водителей и пассажиров.

Любые неисправные подушки могут несанкционированно сработать на большой скорости, при попадании колеса на кочку или в яму. Самое опасное, что такие ситуации могут привести к ДТП, где пострадают другие участники движения. Кстати, это едиснтвенная функция в нашем списке, которая может быть травмоопасной не по вине водителя.

Бесключевой доступ

Кроме того, что смарт-ключ остается приманкой для угонщиков, эта система уже убила 28 американцев и ранила 45. А все потому, что водители по неосторожности оставляли автомобиль с работающим двигателем в своем гараже, который обычно расположен на нижнем этаже дома. Покидая машину с ключом в кармане, они считали, что мотор выключится автоматически. В результате дом наполнялся выхлопными газами, и люди задыхались.

Дело дошло до SAE (Сообщества автомобильных инженеров), которая призвала автопроизводителей оснащать эту функцию автоматическим выключением двигателя, либо звуковым или визуальным сигналом при отсутствии смарт-ключа в салоне машины.

Стеклоподъемники с электроприводом

За океаном еще десять лет назад запретили располагать на внутренней панели дверей элементы управления электрических стеклоподъемников в виде кнопок или рычажков. Это произошло после того, как от удушья погиб одиннадцатилетний ребенок, оставленный в машине. Высунув в окно голову, мальчик по неосторожности наступил на кнопку стеклоподъемника на на подлокотнике двери, в результате чего ему зажало шею, и он задохнулся. Сейчас автопроизводители оснащают электростеклоподъемники травмозащитными функциями, но все равно для детей они представляют опасность.

Доводчики дверей

Для любых рук, не только детских, опасны все двери, а в особенности те, что оборудованы доводчиками. Ребенок вряд ли объяснит, зачем он сунул пальчик в щель — ведь он не подозревал, что сработает коварный сервопривод. В результате — боль, крик, плач, но, скорей всего, перелома не будет. На автомобильных форумах подобных случаев описано предостаточно, поэтому при наличии этой опции нужно также быть начеку. Кроме того, осторожности требует обращение с электроприводом двери багажника в кроссоверах и универсалах.

Обогрев сидений

Обогрев сидений в наших условиях уже давно не роскошь, но не следует забывать, что горячо — не всегда полезно, и особенно для драгоценных мужских органов, которые отвечают за репродуктивную функцию. Так что даже в самую лютую стужу не стоит злоупотреблять этой опцией, потому что высокая температура пагубно действует на сперматозоиды.

Врачи утверждают, что у здорового человека температура органов, вырабатывающих семенную жидкость, обычно на 2—2,5 градуса ниже общей температуры, и нарушать этот естественный тепловой баланс не стоит. В процессе многочисленных экспериментов ученые пришли к выводу, что в жарких условиях большинство сперматозоидов теряют свою функцию и становятся недееспособными.

вред здоровью, ущерб, возмещение ущерба, безопасность дорожного движения
12 октября 2018
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