Старые правила не действуют: когда особо выгодно покупать новую машину

Ключевой фактор в покупке автомобиля остался прежним — цена. Именно на стоимость товара завязан интерес покупателей: конец 2014 года, знаменитый резким падением курса национальной валюты, ознаменовался шквальным спросом на автомобили. Даже те, кто не планировал менять машину, бросились это делать, пока держались «старые» цены. Вычистив автосалоны досуха, россияне забыли о новых авто до 2017 года, а несколько автопроизводителей просто свернули бизнес на территории РФ, распродав остатки на складах.

Стабильность рубля в 2017 году сказалась на спросе: покупатель стал приходить за новыми автомобилями, активизировались продавцы подержанных машин. Начался рост рынка. Но с января 2018 года отечественная валюта вновь провалилась в широкий коридор волатильности с долларом и евро, заставляя автопроизводителей постоянно повышать цены на свой продукт. А ведь покупатели еще не до конца приняли скачок 2014 года! Так когда же теперь покупать машины?