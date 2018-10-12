Старые правила не действуют: когда особо выгодно покупать новую машину

Экономическое цунами, не утихающее в России с 2014 года, полностью изменило не только подход россиян к дорогим покупкам, но и время посещения дилерских центров. Раньше оно ведь как было: после нового года «под скидки» да «под премии». Можно все забыть — больше эти правила и приличия не работают. Новой эре — новые законы.
Ключевой фактор в покупке автомобиля остался прежним — цена. Именно на стоимость товара завязан интерес покупателей: конец 2014 года, знаменитый резким падением курса национальной валюты, ознаменовался шквальным спросом на автомобили. Даже те, кто не планировал менять машину, бросились это делать, пока держались «старые» цены. Вычистив автосалоны досуха, россияне забыли о новых авто до 2017 года, а несколько автопроизводителей просто свернули бизнес на территории РФ, распродав остатки на складах.
Стабильность рубля в 2017 году сказалась на спросе: покупатель стал приходить за новыми автомобилями, активизировались продавцы подержанных машин. Начался рост рынка. Но с января 2018 года отечественная валюта вновь провалилась в широкий коридор волатильности с долларом и евро, заставляя автопроизводителей постоянно повышать цены на свой продукт. А ведь покупатели еще не до конца приняли скачок 2014 года! Так когда же теперь покупать машины?
Лучшее время для заключения сделки, как показывает аналитика, это апрель. На дилерских складах еше достаточно прошлогодних автомобилей, что создает неплохую почву для торга. Но, главное, в апреле компании платят налоги в казну, стабилизируя рубль, а, значит резких скачков цен не предвидится. Скорее наоборот, рубль будет укрепляться. Второй по популярности месяц — август. После летнего застоя, под конец сезон отпусков, дилеры спускают цены с небес до верхних границ тропосферы. А вот стабильного рубля в августе ожидать не приходится — 1998 год все еще в памяти.
Даже собираемые в России модели «привязаны» к курсу «зеленого», поэтому вычислить скорое повышение цен не так уж и сложно: если «американец» полез в гору, значит жди очередного обновления ценника. Скопить в такой ситуации невозможно, поэтому единственным верным способом поменять автомобиль остается автозаем. Во-первых, кредитные предложения автомобильных дилеров сегодня порой выгоднее, чем покупка за наличные. А во-вторых, покупая автомобиль по договору кредитования, вы фиксируете его стоимость. Любой экономист подтвердит: нет более правильного шага в любой кризисной ситуации, чем зафиксироваться.