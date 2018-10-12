Дилерские центры поголовно прекращают свое существование

Фото: Геннадий Черкасов
Все больше и больше покупателей по всему миру готовы делать дорогие покупки через интернет. Автомобили — не исключение. Эксперты уверены, что эра продаж «живых» машин в красивых шоу-румах уже не исходе. Сколько еще протянут дилеры?
Евгений Васин

Ежегодная конференция Think with Google Auto подвела очередные итоги мировых тенденций в автобизнесе. Основной тренд — глобальный переход покупателя во «всемирную паутину». Телевидение окончательно простилось с лидерством в продвижении товаров, выпустив на первую строчку вездесущий интернет.

Автомобили больше не выбирают в автосалоне! Почти 97% клиентов занимаются подбором «железного коня» в сети, притом чаще используют для этого смартфон, а не компьютер. Покупатель приходит к продавцу уже подготовленный, консультации и советы ему не нужны — 60% посетителей автосалона заранее определились с маркой и моделью, включая комплектацию.

Более того: даже тест-драйв, обязательная вроде как программа, перестал быть догмой: 55% покупателей делают свой выбор до более тесного знакомства с машиной. Четверть потребителей от теста вообще отказывается!

Ключевые творцы народного мнения все те же: поисковые системы, он-лайн видео и сайты производителей, которые в этом году демонстрируют стремительный рост запроса пользователей. Если в 2017 году интерес к официальным ресурсам проявляли 48% пользователей, то в 2018 — уже 73%.

Фото: Наталия Губернаторова

Маркетологи Google приводят аналитику, исходя из которой можно сделать неутешительный для продавцов прогноз: дилерам пора искать работу. Уже в самом ближайшем будущем даже такие дорогостоящие и долгосрочные покупки, как автомобиль, начнут массово делать через интернет.

Более того, коллаборация Alibaba и Ford, а также Amazon и Genesis — премиальное подразделение Hyundai — уже вовсю занимаются продажей авто. Торгуют в сети и китайцы — Lifan и Chery, и даже выбрать автосалон и конкретную комплектацию машины, поставив на нее бронь, сегодня позволяет виртуальный сервис LADA. И это только начало.

Близкая к России по уровню развития и автоматизации Восточная Европа продемонстрировала следующие показатели: 10% всех покупателей новых авто готовы провести операцию через интернет уже сегодня, а 30%-40% предполагают, что это возможно в самом ближайшем будущем. Засекайте время: через год эти цифры будут в Москве, а через пять — во всей России.

Окей, Google, подбери-ка мне новую машину!

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12 октября 2018
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