Дилерские центры поголовно прекращают свое существование

Ежегодная конференция Think with Google Auto подвела очередные итоги мировых тенденций в автобизнесе. Основной тренд — глобальный переход покупателя во «всемирную паутину». Телевидение окончательно простилось с лидерством в продвижении товаров, выпустив на первую строчку вездесущий интернет.

Автомобили больше не выбирают в автосалоне! Почти 97% клиентов занимаются подбором «железного коня» в сети, притом чаще используют для этого смартфон, а не компьютер. Покупатель приходит к продавцу уже подготовленный, консультации и советы ему не нужны — 60% посетителей автосалона заранее определились с маркой и моделью, включая комплектацию.

Более того: даже тест-драйв, обязательная вроде как программа, перестал быть догмой: 55% покупателей делают свой выбор до более тесного знакомства с машиной. Четверть потребителей от теста вообще отказывается!

Ключевые творцы народного мнения все те же: поисковые системы, он-лайн видео и сайты производителей, которые в этом году демонстрируют стремительный рост запроса пользователей. Если в 2017 году интерес к официальным ресурсам проявляли 48% пользователей, то в 2018 — уже 73%.