Автодилеры прекращают выписывать ПТС

Вступивший на прошлой неделе в силу новый порядок регистрации транспортных средств в ГИБДД означает, что уже с сегодняшнего дня автодилеры приступают к оформлению электронных ПТС и отказываются от бумажных документов.
В России заработали новые правила регистрации транспортных средств и прицепов. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 6 октября. Отныне все новые автомобили начинают получать электронные ПТС вместо бумажного. Заметим, что ранее выданные автовладельцам бумажные регистрационные документы продолжают действовать бессрочно. Хотя, при соответствующем желании гражданина, их в любой момент можно перевести в электронный формат в любом специализированном подразделении ГИБДД.
Что касается новоиспеченных владельцев новеньких машин, то уже с 8 октября в салонах автодилеров они перестанут получать на руки бумажный ПТС, поскольку большинство из крупных торговцев автомобилями уже отчиталось о полной технической готовности к переходу на электронные паспорта машин. До конца текущего года бумажные ПТС все еще можно будет оформить при наличии такого желания у покупателя новенького авто. Однако в 2019 году старые ПТС перестанут выдавать вовсе — как в салонах автодилеров, так и в МРЭО ГИБДД.
В пресс-службе АО «Электронный паспорт», которое обслуживает систему электронных ПТС, прокомментировали сообщения об отмене бумажных регистрационных документов на машины следующим образом:
– Электронные ПТС будут оформлять автопроизводители или импортеры, а дилеры будут получать машины уже с ЭПТС. И начнется это не с сегодняшнего дня, поскольку сейчас стала возможна регистрация машин с ЭПТС в ГИБДД, а начнут оформление самих ЭПТС автопроизводители и импортеры, когда сами сочтут для себя удобным — в течение переходного периода, до 1.11.2019. Таким образом, электронные ПТС у новых автомобилей будут появляться постепенно. Что касается замены бумажных ПТС на электронные, то предполагается, что это будет происходить не в подразделениях ГИБДД, а в специальных уполномоченных организациях, например у операторов техосмотра.