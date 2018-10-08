Автодилеры прекращают выписывать ПТС

В России заработали новые правила регистрации транспортных средств и прицепов. Соответствующий приказ МВД вступил в силу 6 октября. Отныне все новые автомобили начинают получать электронные ПТС вместо бумажного. Заметим, что ранее выданные автовладельцам бумажные регистрационные документы продолжают действовать бессрочно. Хотя, при соответствующем желании гражданина, их в любой момент можно перевести в электронный формат в любом специализированном подразделении ГИБДД.

Что касается новоиспеченных владельцев новеньких машин, то уже с 8 октября в салонах автодилеров они перестанут получать на руки бумажный ПТС, поскольку большинство из крупных торговцев автомобилями уже отчиталось о полной технической готовности к переходу на электронные паспорта машин. До конца текущего года бумажные ПТС все еще можно будет оформить при наличии такого желания у покупателя новенького авто. Однако в 2019 году старые ПТС перестанут выдавать вовсе — как в салонах автодилеров, так и в МРЭО ГИБДД.