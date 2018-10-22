В России резко выросли продажи Honda

За первый осенний месяц Honda в России смогла продать 452 автомобиля против 217 экземпляров год назад. С января же по сентябрь производитель сумел реализовать 3536 машин, что на 248% больше относительно прошлогодних показателей. Ведь за первые три квартала 2017 года сбыт бренда составил всего 1016 авто.

Стоит отметить, что самой популярной моделью японской марки в сентябре стала Honda CR-V. За указанное время по данным агентства «Автостат-Инфо» модель приглянулась 384 покупателям, причем в прошлом году россияне купили только 174 кроссовера (+121%).

Напомним, что в России полноприводный Honda CR-V предложен с двумя бензиновыми моторами объемом 2 л и 2,4 л мощностью 150 и 186 л. с. соответственно, работающими в паре с вариатором. Ценник «паркетника» стартует от 1 959 900 рублей.