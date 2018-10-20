Длительный тест-драйв Mitsubishi Outlander: колыбель для самурая

Казалось бы, Mitsubishi Outlander — далеко не самый молодой представитель сегмента и среди его конкурентов найдутся более современные модели, которым он уступает и по объемам багажного отделения, и по выбору оснащения, и по ценовой категории.

Как бы там ни было, большие просторы этой японской территории, с одной стороны можно считать преимуществом сегмента, а с другой — достоинством модели. Ведь и в самом деле найдутся одноклассники потеснее. А просторы в «Ауте» льстят владельцу любой комплекции.

Однако на водительском месте не обошлось без пары эргономических недомолвок. Чтобы нащупать наглухо спрятанную кнопку меню бортового компьютера в скрытой зоне слева от руля, приходилось сильно наклоняться влево, что небезопасно во время движения. А убранные под подлокотник между креслами клавиши обогрева сидений приходилось нащупывать вслепую.