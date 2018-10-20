Длительный тест-драйв Mitsubishi Outlander: колыбель для самурая

По результатам продаж за девять месяцев текущего года Mitsubishi Outlander лидирует среди среднеразмерных кроссоверов. Правда, в сентябре его уже обогнал X-Trail, а в спину дышит Skoda Kodiaq. Но спрос на «Аут» продолжает расти, и он по-прежнему остается локомотивом продаж марки. В чем секрет этого «японца», разобрался портал «АвтоВзгляд», испытав его на длительном тесте.
Казалось бы, Mitsubishi Outlander — далеко не самый молодой представитель сегмента и среди его конкурентов найдутся более современные модели, которым он уступает и по объемам багажного отделения, и по выбору оснащения, и по ценовой категории.
Как бы там ни было, большие просторы этой японской территории, с одной стороны можно считать преимуществом сегмента, а с другой — достоинством модели. Ведь и в самом деле найдутся одноклассники потеснее. А просторы в «Ауте» льстят владельцу любой комплекции.
Однако на водительском месте не обошлось без пары эргономических недомолвок. Чтобы нащупать наглухо спрятанную кнопку меню бортового компьютера в скрытой зоне слева от руля, приходилось сильно наклоняться влево, что небезопасно во время движения. А убранные под подлокотник между креслами клавиши обогрева сидений приходилось нащупывать вслепую.
Все остальные недосказанности через самое короткое время прояснялись, но тем, кто до сих пор не готов к общению с медиасистемой с помощью сенсорных кнопок, придется с этим смириться. Главное, что блок управления климат-контролем остался прежним. Что касается качества сборки и материалов, то кондовый пластик в глаза совсем не бросается, при этом интерьер слажен на чистую японскую совесть.
Как ни крути, достоинств у Outlander больше, а именно — внятная, прекрасно читаемая классическая панель приборов, функциональная центральная консоль, обращенная к водителю, удобный руль, лаконичный дизайн интерьера, и никаких проблем с обзорностью, учитывая в меру широкие передние стойки и массивные боковые зеркала.
Нет проблем со свободным пространством и на втором ряду, правда, пассажиру по центру придется смириться с высоковатым тоннелем на полу. Даже если максимально отодвинуть назад водительское кресло, между передней спинкой и коленями задних пассажиров ростом выше среднего останется достаточно свободного места. С недостатком пространства над головой проблем не будет даже у баскетболистов.
Кроме того, если сложить задний диван, получится обширная ровная площадка. В пользу того, что «Аутлендер» — это прекрасный путешественник, говорит также и удачная компоновка салона с различными нишами, карманами, подстаканниками и отделениями для мелочей. В грузовом отсеке имеются два небольших кармана по бокам, а под полом прячутся вместительные отделения для вещей.
При этом, надо признать, что у «японца» не самая удобная погрузочная высота багажника, да и сам он невелик — 477/1640 л, если сравнивать с конкурентами: Skoda Kodiaq — 650/2065, новый Hyundai Santa Fe — 625/1905 л, Nissan X-Trail — 497/1585 л, Honda CR-V — 522/1557 л, Kia Sorento — 660/1732 л.
Скажем прямо, темперамент «Аута» с мотором объемом 2,4 литра мощностью 167 л. с. остается спокойным и нордическим. Зато с такими качествами он легко справится с ролью примерного и заботливого семьянина, для которого в приоритете комфорт и безопасность. Несмотря на это «Аут» внезапно удивил чересчур чувствительным акселератором, который требовал чуткого обхождения и строго дозированной подачи топлива.
При этом нет особых претензий к работе вариатора CVT8 от Jatco — коробка старается оперативно реагировать на манипуляции с педалью газа, работает тихо, плавно и совсем не ленится. В полной мере недюжинный потенциал 167-сильного агрегата раскрывается при ручном режиме вариатора с имитацией шести ступеней, что позволяет активно раскручивать мотор на верхах. А после 5000 оборотов у него открывается второе дыхание, и обнаруживаются задатки здоровой агрессии.
В городских условиях диапазон оборотов ограничен между 2000 и 4000, и в этой зоне тахометра в среднем рабочем режиме особого недостатка в динамике не ощущается. При этом, средний расход топлива в смешанном цикле колебался в районе 12 л на 100 км.
Мягкая и вальяжная подвеска настроена американский манер. Валкий при активных маневрах кроссовер почти равнодушен к мелким ямкам, стыкам и шороховатостям на асфальте, а на волнообразном асфальте «японец» парит словно по морской глади, убаюкивая показательной плавностью хода. А вот на кочках покрупнее и лежачих полицейских он недовольно раздражается. В общем целом кроссовер управляется комфортно и предсказуемо, хотя штурвал здесь слегка ватный.
На «Аутлендере» нестрашно съезжать с асфальта, главное смотряеть куда именно и при этом правильно рассчитывать его возможности. А они бесспорно у него имеются: дорожного просвета размером 215 мм и системы полного привода с блокировкой межосевой муфты вполне достаточно, чтобы уверенно чувствовать себя на умеренном бездорожье. Но на крутых ухабах и глубоких ямах не стоит расслабляться, иначе велик шанс задеть неровности бампером из-за внушительных свесов.
Тем не менее, в спокойном характере и размеренном поведении этого рассудительного «японца» имеется одна очень важная и подкупающая черта — он действует, как прекрасное успокоительное средство. Иногда во время движения он напоминает большую колыбель. И в любом случае у Mitsubishi Outlander достаточно аргументов, чтобы отстоять статус универсального семейного автомобиля.
Outlander предлагается в восьми комплектациях в ценовом диапазоне от 1 639 000 рублей за переднеприводную версию со 146-сильным мотором до 2 220 000 за полноприводный кроссовер с агрегатом мощностью 167 л. с. Доступна также модификация GT 4x4 c 3,0-литровым 230-сильным V6 стоимостью 2 400 000 «деревянных». Это единственный вариант с шестиступенчатым «автоматом», в то время как все остальные версии предлагаются с вариатором.
Что касается конкурентов, то цены на Skoda Kodiaq стартуют от 1 389 000 ₽, Hyundai Santa Fe — от 1 964 000 ₽, Nissan X-Trail — 1 543 000 ₽, Honda CR-V — от 1 959 900 ₽, Kia Sorento — 1 879 900 ₽