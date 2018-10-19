Семь к одному: Ford соберет еще 350 суперкаров GT

На данный момент заказы на Ford GT приостановлены, но производитель откроет новую запись на своем сайте 1 октября еще на месяц. Новые клиенты получат машины, которые сойдут с конвейера с 2020 по 2022 годы.

– Спрос на наш Ford GT просто небывалый, он превысил предложение в соотношении семь человек к одному, — сообщил Херманн Саленбаух, директор подразделения Ford Performance, занимаюегося спортивными автомобилями бренда.

Сборка Ford GT с дизельным 3,5-литровым турбомотором EcoBoost V6 мощностью 647 л. с. стартовала в декабре 2016 года. Кузов маслкара с активным аэродинамическим обвесом выполнен из углепластикового волокна. Максимальная скорость автомобиля — 347 км/ч.

Заказы на авто были открыты в 2017 году и на тот момент производитель оценил машину приблизительно в 550 000 долларов (без малого 36 млн. рублей по актуальному курсу.