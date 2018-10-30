LADA Vesta отправляется покорять полицию Кубы

Эти седаны используются в таксомоторном парке. Ранее в Гавану уехали еще и «Ларгусы» с двумя и тремя рядами сидений, сообщает «Инерфакс» со ссылкой на вице-президента АВТОВАЗа по внешним связям Эдуарда Вайно.

На текущий момент Волжский завод продает свою продукцию в Боливию, Чили, также запустил автомобили на рынок Туниса. Стоит отметить, что предприятие может производить до одного миллиона автомобилей в год. Поэтому, имея большой потенциал, компания не хочет останавливаться на достигнутом. Сегодня АВТОВАЗ уже ведет переговоры с руководством Парагвая, Уругвая, Перу и Эквадора. Туда «Лады» поедут в следующем году.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», с начала года бренд продал за границей 27 398 автомобилей и сборочных комплектов, что на 65% больше, чем годом ранее.