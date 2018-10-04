Зачем объединяются Honda и General Motors

Компания Honda вначале инвестирует в разработку технологий 750 млн., а затем в течение 12-и лет постепенно передаст еще 2 млрд. долларов.

Представители японского бренда рассказали, что совместные усилия для разработки беспилотных автомобилей — это довольно логичное продолжение отношений этих двух производителей, ведь раньше они уже работали вместе над электрокарами.

Средства будут пущены не только на создание технологий, в конечном итоге разработчики собираются получить новый автономный автомобиль, не похожий на тот, разработкой и испытанием которого Cruise уже занимается с GM. Поэтому деньги пойдут на создание свежего дизайна, программного обеспечения и на организацию производственных мощностей.

Стоит отметить, что свои инвестиции в проект запускает и SoftBank, японская телекоммуникационная медиакорпорация: компания вложит еще 2,25 млрд. долларов. Все дело в том, в к 2025 году японцы собираются начать масштабное использование беспилотников на дорогах страны.