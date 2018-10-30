Какие «секретки» не смогут защитить колеса от кражи

Фото: АвтоВзгляд
Воровство колес с припаркованных автомобилей до сих пор терзает окраины и спальные районы. Помогут ли так называемые секретки предотвратить кражу «катков» или защитить их от повреждений, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

Да хоть цепями закуйте своего «коня» — если профессиональный воришка нацелился на новые сияющие легкосплавные диски, то ничего не остановит. Известны случаи, когда ради красивых «колес» угоняли даже сам автомобиль, а потом бросали, предварительно сняв с него желанное. Конечно, это погрешность на общем фоне, которая лишь подтверждает общее правило: кражей дисков и «резины» с припаркованных машин в девяти случаях из десяти занимаются «пропащие души», страждущие по дозе или стакану, криминальный «андерграунд».

Их цель — в предрассветный час быстро «обесколесить» авто и быстро же реализовать награбленное. Арсенал у таких банд, а занимаются этим делом группы из нескольких человек, достаточно скудный: два домкрата, набор ключей и силовых отверток, вороток да молоток. Ключевой момент: эти люди идут не за конкретным, давно облюбованным и осмотренным комплектом колес, а за тем, что «плохо лежит». «Секретки» на колесах призваны обезопасить владельцев автомобилей именно от такого вторжения.

«Секретка» или нестандартный крепеж — это колесный болт или гайка, открутить который можно только специальной, зачастую уникальной «головкой». Именно специальный ключ должен «заступиться» за ваши диски, дав отпор ворам. Тут-то и начинаются сложности.

Во-первых, ключ нельзя потерять. Как показывает практика — это самая сложная задача, потому что хранить его нужно в машине, но не в бардачке или нише запасного колеса. Колесные воры тоже догадываются, где можно посмотреть, и не постесняются разбить стекло. Ниша или скрытая полость подойдет, если, конечно, самому не забыть про тайник.

Идеальным вариантом становится комплект секреток, где специальных ключа два. Во-вторых, сама форма «секретки» должна быть такой, чтобы злоумышленник не смог обойти «редут» с помощью газового ключа или просто забив «балонник» подходящего размера с помощью молотка. Внутренний паз зацепления, казалось бы, эту проблему может решить, но тут на помощь злоумышленнику приходит силовая отвертка. Замкнутый круг? Нет!

Видов «секреток» огромное множество, но выбирая защиту для своего автомобиля нужно следовать трем простым правилам. Правило первое: скупой платит дважды. Дело в том, что дешевые варианты изготовлены из мягкого и хрупкого сплава, обезвредить который не составит труда. Следовательно, злоумышленник быстро справится с задачей, а деньги за «секретки» окажутся выкинутыми.

Правило второе: покупать нестандартный колесный крепеж в магазинах около дома не стоит. Хулиганы зачастую живут тут же, в соседних домах, поэтому наверняка успели приспособиться к наиболее массовым примерам «замков».

Наконец, правило третье: выбирайте правильную форму. «Секретка» обязательно должна состоять из крепкого и надежного болта-основания, глубина внутренней «скважины» не должна быть излишней, чтобы могли зацепить отверткой, а наличие обечайки — цилиндра, который свободно вращается вокруг основания и умножает на ноль попытку зацепиться разводным ключом — обязательное условие.

парковка, суд, кризис, безопасность дорожного движения, колеса, летние шины, шины, диски, зимние шины, прокуратура
30 октября 2018
156