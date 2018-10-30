Какие «секретки» не смогут защитить колеса от кражи

Да хоть цепями закуйте своего «коня» — если профессиональный воришка нацелился на новые сияющие легкосплавные диски, то ничего не остановит. Известны случаи, когда ради красивых «колес» угоняли даже сам автомобиль, а потом бросали, предварительно сняв с него желанное. Конечно, это погрешность на общем фоне, которая лишь подтверждает общее правило: кражей дисков и «резины» с припаркованных машин в девяти случаях из десяти занимаются «пропащие души», страждущие по дозе или стакану, криминальный «андерграунд».

Их цель — в предрассветный час быстро «обесколесить» авто и быстро же реализовать награбленное. Арсенал у таких банд, а занимаются этим делом группы из нескольких человек, достаточно скудный: два домкрата, набор ключей и силовых отверток, вороток да молоток. Ключевой момент: эти люди идут не за конкретным, давно облюбованным и осмотренным комплектом колес, а за тем, что «плохо лежит». «Секретки» на колесах призваны обезопасить владельцев автомобилей именно от такого вторжения.