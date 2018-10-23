Почему Nissan полностью отказался от легковушек в России

Как сообщила пресс-служба российского представительства Nissan, на отечественном рынке бренд делает упор на кроссоверы, опираясь на разработанную стратегию. Это видно и невооруженным глазом: в модельном ряду РФ японцы оставили только пять «паркетников» и один спорткар Nissan GT-R.

Отметим, что сегодня Nissan Almera предложен со 102-сильным мотором, агрегатированным либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехскоростным «автоматом». Цена на «четырехдверку» в начальной комплектации Welcome стартует от 587 000 рублей.

Стоит напомнить, что сборку седана в России наладили в конце 2012 года, а в начале следующего его запустили в продажу. С тех пор на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана было продано без малого 140 000 экземпляров.

Примечательным можно назвать тот факт, что представленная шесть лет назад модель, «заточенная» под российские условия эксплуатации, так ни разу и не сменила поколение.