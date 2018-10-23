Почему Nissan полностью отказался от легковушек в России

Фото: Nissan
Компания Nissan объявляет об окончании российского производства Almera: единственный седан в отечественной продуктовой линейки покинул конвейер АВТОВАЗа. Но на рынке модель пока задержится, ибо запаса машин еще должно хватить по меньшей мере до весны следующего года. Быть может, появятся скидочки?
Светлана Ермолаева

Как сообщила пресс-служба российского представительства Nissan, на отечественном рынке бренд делает упор на кроссоверы, опираясь на разработанную стратегию. Это видно и невооруженным глазом: в модельном ряду РФ японцы оставили только пять «паркетников» и один спорткар Nissan GT-R.

Отметим, что сегодня Nissan Almera предложен со 102-сильным мотором, агрегатированным либо с пятиступенчатой механической коробкой передач, либо с четырехскоростным «автоматом». Цена на «четырехдверку» в начальной комплектации Welcome стартует от 587 000 рублей.

Стоит напомнить, что сборку седана в России наладили в конце 2012 года, а в начале следующего его запустили в продажу. С тех пор на территории России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана было продано без малого 140 000 экземпляров.

Примечательным можно назвать тот факт, что представленная шесть лет назад модель, «заточенная» под российские условия эксплуатации, так ни разу и не сменила поколение.

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23 октября 2018
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