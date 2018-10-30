Dаtsun отзывает в России больше 200 автомобилей

Выяснилось, что отзываемые автомобили могут быть оснащены подушками с не подходящими креплениями, которые из-за этого плохо зафиксированы на своем месте.

Последствием станет некорректное раскрытие при серьезной аварии, а это, в свою очередь, может дорого обойтись водителю. Чтобы устранить неполадку, нужно заменить рулевое колесо полностью.

Производитель обзвонит всех владельцев автомобилей с браком или пришлет им письменное уведомление с приглашением посетить удобный клиенту дилерский автосервис для бесплатного устранения проблемы.

Кроме того, владельцы машин бренда могут сами уточнить, попадает ли их авто под отзыв, сверившись с опубликованным на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии «Росстандарт» переченемь VIN-номеров требующих проверки mi-DO и on-DO.