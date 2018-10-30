Какие изменения в законах ждут автовладельцев в ноябре

Фото: Геннадий Черкасов
В последнее время ни депутаты Госдумы, ни правительство, никаких новых законов не принимали и ждать очередного неприятного сюрприза с этой стороны автовладельцу, на первый взгляд, не следует. Это не так. Просто новеллы разрабатывались задолго до начала этой осени.
Максим Строкер

Как раз к началу зимнего сезона вступят в силу поправки в Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Они касаются использования зимней резины. С 11 ноября 2018 года в этот документ вводится новелла, утверждающая, что в зимний период (декабрь, январь, февраль) эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними покрышками, запрещается.

M1 и N1, в переводе с технического на русский, означает легковушки и небольшие грузовики полной массой до 3,5 тонн. До последнего времени этого уточнения в регламенте не было. Любопытно, что подобное требование к «взрослым» грузовикам и автобусам в документе не появилось. Следовательно, они имеют полное право без каких-либо противоречий с законом ездить зимой на летних покрышках.

Как бы то ни было, но техрегламент Таможенного союза теперь сделает обязательными зимнюю резину, то есть шины с маркировкой «M+S», «M&S» либо «M S», обязательными для машин, которыми можно управлять имея «права» категории «В».

Кроме того, до последнего времени техрегламент устанавливал, что власти региональных органов государственного управления могут расширять и сдвигать период обязательной эксплуатации зимних шин по собственному усмотрению.

С 11 ноября 2018 года возможность «объявлять зиму» получат власти вообще любых уровней, включая федеральные.

Следует заметить, что фактическое требование ко всем автомобилистам с декабря по февраль передвигаться исключительно «на зиме» имеет исключительно декларативный характер. Поскольку за его нарушение в КоАП РФ не предусмотрено вообще никаких штрафов.

Ожидается, что в ноябре в России начнут выписывать штрафы за отсутствие ОСАГО с помощью камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Ранее сообщалось, что эта система начнет работать сначала в Москве и Татарстане с 1 сентября 2018. Однако запуск этой системы был отложен по разным причинам на неопределенное время.

Одной из дат запуска штрафов за отсутствие полиса ОСАГО с помощью камер назывался ноябрь 2018 года. Предполагается, что владельцу машины, не застрахованной должным образом будут приходить штрафные уведомления после проезда под каждой камерой, которая попадется на пути.

Напомним, что статья 12.37 КоАП за езду без полиса ОСАГО предполагает штраф в размере 800 рублей.

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30 октября 2018
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