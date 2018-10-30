Какие изменения в законах ждут автовладельцев в ноябре

Как раз к началу зимнего сезона вступят в силу поправки в Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств». Они касаются использования зимней резины. С 11 ноября 2018 года в этот документ вводится новелла, утверждающая, что в зимний период (декабрь, январь, февраль) эксплуатация транспортных средств категорий M1 и N1, не укомплектованных зимними покрышками, запрещается.

M1 и N1, в переводе с технического на русский, означает легковушки и небольшие грузовики полной массой до 3,5 тонн. До последнего времени этого уточнения в регламенте не было. Любопытно, что подобное требование к «взрослым» грузовикам и автобусам в документе не появилось. Следовательно, они имеют полное право без каких-либо противоречий с законом ездить зимой на летних покрышках.

Как бы то ни было, но техрегламент Таможенного союза теперь сделает обязательными зимнюю резину, то есть шины с маркировкой «M+S», «M&S» либо «M S», обязательными для машин, которыми можно управлять имея «права» категории «В».

Кроме того, до последнего времени техрегламент устанавливал, что власти региональных органов государственного управления могут расширять и сдвигать период обязательной эксплуатации зимних шин по собственному усмотрению.