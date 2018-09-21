Нужно ли новой машине проходить нулевое ТО

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Многие продавцы-консультанты при выдаче новой машины настоятельно рекомендуют своим клиентам посетить дилерский центр сразу, как только на одометре «нарисуется» четырехзначное число. По их словам, нулевое ТО крайне необходимо, а пропустить его — значит лишиться гарантии. Насколько это утверждение соответствует действительности, и стоит ли тратиться на сомнительную замену масла, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

«Береги платье снову», — гласит известная русская пословица. Так и с автомобилями: если хочешь, чтобы твой железный конь служил верой и правдой долгие годы, то относись к нему максимально бережно с самых первых километров. Строго соблюдай рекомендации автопроизводителя, прислушивайся к дилеру, откладывай денежки на так называемое нулевое техническое обслуживание (ТО)… Или последний пункт можно вычеркнуть?

Для начала разберемся, что же из себя представляет это самое первое ТО, какие работы в него входят. Ключевая операция — замена моторного масла и, разумеется, масляного фильтра. Помимо нее, если вам попадаются добросовестные механики, проводится поверхностный осмотр автомобиля: в частности, проверка давления в шинах и состояния эксплуатационных жидкостей.

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Как правило, дилеры призывают своих клиентов записываться на ТО-0, когда пробег машины превысит отметку в 1000 километров. Хотя некоторые компании рекомендуют приезжать позже — ближе к 5000 км пробега. Кто-то, демонстрируя свою надуманную клиентоориентированность, просит оплатить исключительно расходные материалы — масло и фильтр. Другие, ничего не стесняясь, выкатывают полный счет, включающий «тяжелую» работу слесаря.

Если брать массовый сегмент и столицу нашей необъятной Родины, то стоимость нулевого ТО у авторитейлеров варьируется в диапазоне от 4000 до 7000 рублей. Так стоит ли отдавать такие, пусть и небольшие, но все же деньги за несколько манипуляций? Давление в шинах можно измерить самостоятельно, как и проверить уровни технических жидкостей. А масло… А что масло? Нужно ли его вообще менять после первой тысячи километров?

Дилеры в один голос скажут, что нужно. Конечно, у них ведь из месяца в месяц «горит» план — не дотягивают по норма/часам и впаренным запчастям, расходникам. Дабы подзаработать, менеджеры готовы идти на любые ухищрения, пытаясь затащить клиента в сервис. От них можно даже услышать, что масло, залитое в двигатель на заводе, способно чуть ли не «убить» машину. Не говоря уж о шантаже «сделайте ТО-0, не то лишитесь гарантии».

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На самом же деле, чтобы ответить на вопрос, есть ли смысл в замене масла на столь детском пробеге, достаточно заглянуть в сервисную книжку. Подавляющее большинство автопроизводителей не предусматривает никаких ТО-0. А раз регламента нет, то об обязательствах не может быть и речи, что бы там не «пел» дилер. Хотите поменять масло — хорошо. А не хотите — спокойненько ездите до ТО-1, не переживая за гарантию.

С нулевым ТО, не прописанным в сервисной книжке, разобрались — это обычный «развод» на деньги, инициированный жадными дилерами. Но если вы решили обойтись без него, а кошки вместе с жабами на душе все равно скребут, то приезжайте пораньше на ТО-1 — полноценное регламентированное обслуживание с более широким перечнем работ. Скажем, не на 15 000 километров, как велит автостроитель, а на 10 000. Хуже не будет.

Кроме того, для собственного спокойствия имеет смысл провести обкатку — эксплуатировать машину на первых 1000 — 1500 километров в щадящем режиме. То есть по возможности воздержаться от дерзких стартов и грубых остановок, не закладывать стрелку спидометра за 120 км/ч и контролировать обороты, которые не должны превышать отметку в 3000.

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22 сентября 2018
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