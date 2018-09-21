Нужно ли новой машине проходить нулевое ТО

Как правило, дилеры призывают своих клиентов записываться на ТО-0, когда пробег машины превысит отметку в 1000 километров. Хотя некоторые компании рекомендуют приезжать позже — ближе к 5000 км пробега. Кто-то, демонстрируя свою надуманную клиентоориентированность, просит оплатить исключительно расходные материалы — масло и фильтр. Другие, ничего не стесняясь, выкатывают полный счет, включающий «тяжелую» работу слесаря.

Если брать массовый сегмент и столицу нашей необъятной Родины, то стоимость нулевого ТО у авторитейлеров варьируется в диапазоне от 4000 до 7000 рублей. Так стоит ли отдавать такие, пусть и небольшие, но все же деньги за несколько манипуляций? Давление в шинах можно измерить самостоятельно, как и проверить уровни технических жидкостей. А масло… А что масло? Нужно ли его вообще менять после первой тысячи километров?

Дилеры в один голос скажут, что нужно. Конечно, у них ведь из месяца в месяц «горит» план — не дотягивают по норма/часам и впаренным запчастям, расходникам. Дабы подзаработать, менеджеры готовы идти на любые ухищрения, пытаясь затащить клиента в сервис. От них можно даже услышать, что масло, залитое в двигатель на заводе, способно чуть ли не «убить» машину. Не говоря уж о шантаже «сделайте ТО-0, не то лишитесь гарантии».