Нужно ли новой машине проходить нулевое ТО

«Береги платье снову», — гласит известная русская пословица. Так и с автомобилями: если хочешь, чтобы твой железный конь служил верой и правдой долгие годы, то относись к нему максимально бережно с самых первых километров. Строго соблюдай рекомендации автопроизводителя, прислушивайся к дилеру, откладывай денежки на так называемое нулевое техническое обслуживание (ТО)… Или последний пункт можно вычеркнуть?
Для начала разберемся, что же из себя представляет это самое первое ТО, какие работы в него входят. Ключевая операция — замена моторного масла и, разумеется, масляного фильтра. Помимо нее, если вам попадаются добросовестные механики, проводится поверхностный осмотр автомобиля: в частности, проверка давления в шинах и состояния эксплуатационных жидкостей.