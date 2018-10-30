Новый KIA Quoris едет в Россию под новым именем

Фото: KIA
Компания KIA в первой половине 2019 года готовится привезти на российский рынок Quoris второго поколения. Вместе со сменой генерации представительский седан получит новое, непривычное для нас имя K900, под которым модель представлена на североамериканском и китайском рынках. У себя на родине же автомобиль носит имя К9.
Светлана Ермолаева

Полноприводный KIA K900 обзаведется парой новых бензиновых моторов — на выбор: 3,3-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 248 л. с. и V8 объемом пять литров с отдачей в 413 л. с. Оба двигателя агрегатируются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Эти движки немного уступают по мощности тем, что предложены сейчас: один — 334-сильный объемом 3,8 л, а второй — тоже пятилитровый, но выдает 424 «лошади».

Автомобиль поменяет внешность и обновит салон: разработчики перелицевали радиаторную решетку и бамперы, установили новую оптику. Кроме того, покупателя порадует мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма, виртуальная «приборка» и адаптивная подсветка салона.

Новинка уже получила в России ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и будет собираться на мощностях калининградского «Автотора». Информация о ценах и комплектациях поступит ближе к старту продаж. Остается напомнить, что на сегодняшний день Kia Quoris текущего поколения оценивается у нас от 2 719 900 рублей.

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30 октября 2018
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