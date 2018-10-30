Новый KIA Quoris едет в Россию под новым именем

Полноприводный KIA K900 обзаведется парой новых бензиновых моторов — на выбор: 3,3-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 248 л. с. и V8 объемом пять литров с отдачей в 413 л. с. Оба двигателя агрегатируются с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач. Эти движки немного уступают по мощности тем, что предложены сейчас: один — 334-сильный объемом 3,8 л, а второй — тоже пятилитровый, но выдает 424 «лошади».

Автомобиль поменяет внешность и обновит салон: разработчики перелицевали радиаторную решетку и бамперы, установили новую оптику. Кроме того, покупателя порадует мультимедиа с сенсорным экраном диагональю 12,3 дюйма, виртуальная «приборка» и адаптивная подсветка салона.

Новинка уже получила в России ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) и будет собираться на мощностях калининградского «Автотора». Информация о ценах и комплектациях поступит ближе к старту продаж. Остается напомнить, что на сегодняшний день Kia Quoris текущего поколения оценивается у нас от 2 719 900 рублей.