Как выгодно купить подержанный автомобиль KIA

Всего же с начала 2018 года в пользу «проверенных» подержанных автомобилей KIA сделали выбор 4665 человек, что также на 32% больше, чем в январе-сентябре 2017-го. Как сообщили в российском офисе марки, в программе продаж сертифицированных машин с пробегом «KIA уверен» принимают участие 79 официальных дилерских центров по всей России.

Клиентам, присматривающимся к «бэушкам», доступны автомобили KIA в возрасте до 4 лет, на одометре которых не больше 120 000 километров. Под программу подпадают лишь те машины, что были ввезены в страну официально и проданы силами официалов. Другие обязательные условия: обслуживание у дилера и наличие сервисной книжки с отметками обо всех пройденных ТО.