Как выгодно купить подержанный автомобиль KIA

В рамках программы продаж сертифицированных автомобилей с пробегом «KIA уверен» российские дилеры корейской марки реализовали в сентябре 593 машины. Это на 32% больше, нежели за аналогичный период минувшего года.
Всего же с начала 2018 года в пользу «проверенных» подержанных автомобилей KIA сделали выбор 4665 человек, что также на 32% больше, чем в январе-сентябре 2017-го. Как сообщили в российском офисе марки, в программе продаж сертифицированных машин с пробегом «KIA уверен» принимают участие 79 официальных дилерских центров по всей России.
Клиентам, присматривающимся к «бэушкам», доступны автомобили KIA в возрасте до 4 лет, на одометре которых не больше 120 000 километров. Под программу подпадают лишь те машины, что были ввезены в страну официально и проданы силами официалов. Другие обязательные условия: обслуживание у дилера и наличие сервисной книжки с отметками обо всех пройденных ТО.
В программу «KIA уверен» поступают тестовые и подменные автомобили из автоцентров KIA, а также те машины, что переданы клиентами в Trade In. Прежде, чем выставить их на продажу, дилеры проводят тщательную диагностику. Транспорт, побывавший в серьезных ДТП, которые повлекли за собой изменение геометрии кузова или ремонт систем безопасности, покупателям не предлагают.
В общем, как уверяют в KIA, клиент может не переживать о том, что приобретает «ведро с болтами» — только исправные, юридически чистые и относительно свежие автомобили. Кроме того, у водителей есть возможность пройти перед покупкой тест-драйв, получить заводскую гарантию до 4 лет, особые условия страхования по КАСКО, бесплатную программу помощи дорогах и прочие бонусы.