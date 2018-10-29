Что такое зимнее ТО, и как к нему подготовиться

Итак, для начала следует внимательно изучить состояние зимней резины — в частности, измерить высоту протектора, которая должна превышать 4 мм. С ним все в порядке? А как насчет шипов: не все еще вылетели? Если шины выглядят сильно изношенными — с характерными микротрещинами — стоит задуматься о покупке новых. Подойдите к вопросу серьезно, на кону ваша безопасность.

Не пренебрегайте инспекцией тормозной системы, которая также отвечает за жизнь водителя и пассажиров. Убедитесь в том, что колодки и диски не нуждаются в замене, а все трубки и шланги готовы к очередному сезону. Помните, что особую опасность представляет различие тормозных усилий, провоцирующее неконтролируемый занос на скользкой дороге.

Загляните под капот — зимой могут возникнуть трудности с аккумулятором, даже если летом никаких нареканий не было. Измерьте уровень и плотность электролита, почистите клеммы, обработайте выводы токопроводящей смазкой. Не забудьте и про генератор, который также нуждается в обслуживании. Убедитесь в исправности подшипников, токосъемных щеток и шкива.