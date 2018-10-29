Что такое зимнее ТО, и как к нему подготовиться

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Вне зависимости от того, в какое время года вам придется проходить регулярное ТО, имеет смысл заехать на сервис прямо сейчас. Ведь в преддверии снегопадов и наледи машины нуждаются в дополнительных инспекциях, которые избавят вас от возможных «зимних» напастей. Какие именно проверки необходимы по осени, расскажет портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Такого понятия, как «зимнее» ТО, в регламентах автопроизводителей нет. Употребляя эту формулировку, водители, как правило, подразумевают комплекс работ, которые следует проводить прежде, чем первый снег покроет землю. В самом ли деле он так необходим? Да — если, конечно, вы не хотите столкнуться студеным утром с типично «морозной» проблемой.

Можно отдать машину на «зимнюю» диагностику в сервис, а можно осуществить все манипуляции самостоятельно. Ничего сверхъестественного делать не придется, хотя для некоторых процедур потребуется особое оборудование. Если управляться самому — не ваш случай, то ловите лайфхак: в октябре-ноябре некоторые официалы проводят специальные акции: предлагают своим клиентам проверку авто по очень привлекательной, чисто символической цене. Почему бы и не воспользоваться?

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Итак, для начала следует внимательно изучить состояние зимней резины — в частности, измерить высоту протектора, которая должна превышать 4 мм. С ним все в порядке? А как насчет шипов: не все еще вылетели? Если шины выглядят сильно изношенными — с характерными микротрещинами — стоит задуматься о покупке новых. Подойдите к вопросу серьезно, на кону ваша безопасность.

Не пренебрегайте инспекцией тормозной системы, которая также отвечает за жизнь водителя и пассажиров. Убедитесь в том, что колодки и диски не нуждаются в замене, а все трубки и шланги готовы к очередному сезону. Помните, что особую опасность представляет различие тормозных усилий, провоцирующее неконтролируемый занос на скользкой дороге.

Загляните под капот — зимой могут возникнуть трудности с аккумулятором, даже если летом никаких нареканий не было. Измерьте уровень и плотность электролита, почистите клеммы, обработайте выводы токопроводящей смазкой. Не забудьте и про генератор, который также нуждается в обслуживании. Убедитесь в исправности подшипников, токосъемных щеток и шкива.

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Следующий пункт «зимней» подготовки авто — осмотр резиновых пыльников шаровых опор рычагов подвески, колесных приводов, рулевых наконечников и тяг. Все эти элементы очень чувствительны к перепадам температур и осадкам. Чем это грозит? Дефектные пыльники пропускают в шарниры влагу и грязь, способствуя скорому износу соединений.

Переходим к стеклоочистителям. Желательно не только заменить старые щетки на новые, но и ревизировать работу всей трапеции. Сделать это заранее, пока столбики термометров не опустились ниже нуля, крайне важно. Ведь уставшие «дворники» не справятся со своими обязанностями в сильный снег, вследствие чего передвигаться на автомобиле станет очень опасно.

Напоследок уделите свое внимание печке — без нее в суровых зимних условиях вам и вашим пассажирам придется ой как несладко. Отопители имеют неприятное свойство забиваться или подтекать, когда в салон не поступает достаточно теплый воздух или запотевают стекла. Кстати сказать, в самых худших случаях систему пробивают под давлением разогретой до сотни градусов охлаждающей жидкостью. Дабы этого избежать, не поленитесь провести осмотр устройства.

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29 октября 2018
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