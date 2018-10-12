Штрафы за нарушения ПДД пойдут исключительно на ремонт дорог

Штрафы с камер автоматической фиксации уже давно и привычно воспринимаются региональными властями по всей стране в качестве рядового источника дохода местного бюджета. Одним из немногих регионов, который направляет все штрафные деньги на ремонт дорог, станет с 1 января 2019 года Подмосковье. На днях Мособлдума одобрила изменения в Закон Московской области «О дорожном фонде Московской области».

— Полученные средства от нарушений ПДД пойдут на дорожную деятельность, в том числе на обеспечение безопасности дорожного движения, ремонт и содержание автодорог, — процитировала пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры слова своего министра Алексея Гержика.

На данный момент подмосковный бюджет ежегодно получает с камер автоматической фиксации нарушений ПДД около 5 млрд. рублей в год.

11 октября 2018 года стало известно, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве (УФАС) уличило три компании и одного индивидуального предпринимателя в картельном сговоре в ходе торгов на право проведения ремонта дорог в Подмосковье.

— Московское УФАС России обнаружило признаки антиконкурентного соглашения в ходе аукциона на право проведения ремонта дорог в Московской области, проведенного ГБУ МО «Мосавтодор». В аукционе участвовали АО «САХ района Новокосино», ООО «Сов-Групп», АО «Фирма Новострой» и ИП Е. В. Галанов. Начальная (максимальная) цена контракта — 128 млн. рублей, — говорится в сообщении ведомства.