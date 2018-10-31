Toyota назвала дату премьеры возрожденной Supra

Работа над новой Toyota Supra началась еще в 2012 году, для этого японские специалисты объединили свои усилия с инженерами BMW. Модель собрана на одной платформе с родстером Z4 третьего поколения, но внешне ничего общего у них не будет.

Масса автомобиля равна полутора тоннам, причем авто получило развесовку 50:50 на каждую ось. Его кузовные детали выполнены из стали и алюминия. В движение заднеприводный спорткар приводит «бээмвэшный» трехлитровый мотор мощностью 340 л. с. работающий в паре с восьмискоростной автоматической коробкой передач ZF. Кроме этого движка под капотом можно будет найти и другие агрегаты: «четверки» и турбированные «шестерки», а также не исключено появление авто в гибридной версии, сообщает британское издание Autocar.

Стоит напомнить, что Toyota Supra как самостоятельная модель выпускалась с 1986 по 2002 годы, а до того была представлена как модификация Toyota Celica Supra. В том временном периоде спорткар успел сменить четыре поколения.