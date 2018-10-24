Toyota привезла в Россию RAV4 в новой спецверсии

В экстерьере Toyota RAV4 25th Anniversary стало больше черного: передний и задний бамперы обзавелись гладкими черными пластиковыми накладками, боковые зеркала — черными корпусами, а на крыше появились такого же цвета рейлинги. Изюминкой стали 18-дюймовые колесные диски, окрашенные также в черный цвет. На задних стойках художники разместили отличительные треугольные таблички с названием версии.

Юбилейные полноприводные RAV4 оснащают двухлитровым бензиновым мотором мощностью 146 л. с. в паре с вариатором, либо 180-сильным двигателем объемом 2,5 л, работающим вместе с шестидиапазонным «автоматом». Ценник авто в первом варианте начинается от 1 966 000 рублей, а кроссовер с мотором помощнее обойдется минимум в 2 092 000 «деревянных».

Стоит напомнить, что первый Toyota RAV4 был представлен в 1994 году. Он стал одним из родоначальников компактных городских кроссоверов в том современном виде, к котору мы привыкли: уже не хетчбэк, но еще не внедорожник.

В сентябре в российском рейтинге популярности модель заняла второе место среди «паркетников»: автомобиль был распродан тиражом в 3851 экземпляр, что почти на 1500 больше, чем за тот же месяц в прошлом году.