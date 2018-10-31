Мокрое дело: как избежать аварии, переезжая из осени в зиму

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Тонкостей в управлении автомобилем в осенний период ничуть не меньше, чем в зимний. Но об этом всерьез мало кто задумывается, а между тем дороги в эту унылую пору таят массу пренеприятнейших сюрпризов, в сравнении с которыми занос авто на обледенелой трассе кажется невинным детским аттракционом…
Дмитрий Зленко

К зиме в той или иной степени готовится каждый шофер, как минимум переобувая свой автомобиль в зимние «тапочки». Одновременно с этим действом опытные водители «перещелкивают» в своей голове тумблер из «лета» в «зиму»: в повороты входят на меньших скоростях, тормозят заранее, блюдут дистанцию. А между тем, осенние месяцы на аварии куда более урожайны, чем период «белого безмолвия».

Осеннее обострение

Начнем с того, что осенью световой день ой, как непродолжителен, а потому возвращаясь с работы в шесть часов вечера, ты уже едешь в кромешной мгле. Добавьте к этой картине промозглый дождик, запотевшие окна и на выходе получите почти нулевую видимость. Своевременно заметить пешехода в таких условиях бывает крайне тяжело. Кроме того, из-за шума непрекращающихся дождей «безлошадные» граждане могут даже не услышать приближающегося автомобиля, а потому именно осенью они чаще всего буквально бросаются под колеса авто.

В подобных ДТП, даже если не была превышена скорость, виновником трагедии будет назначен «рулевой», который, согласно гаишному протоколу, выбрал скоростной режим без учета дорожных условий и видимости. Поэтому водителю следует не только трезво оценивать дорожную обстановку и собственные навыки вождения, но и пользоваться своего рода лайфхаком, который сделает пребывание за рулем в осенний период более комфортным.

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Запотевание окон и, как следствие, ухудшение видимости происходит из-за того, что водители, особенно начинающие, не правильно используют «печку» своего автомобиля. Дело в том, что в первую очередь замерзают ноги и все вырабатываемое тепло направляется именно к нижним конечностям. А осенью в дождливую погоду систему вентиляции воздуха в салоне машины нужно использовать в режиме обдува стекол, считают эксперты. Правильно будет настроить проветривание на лобовое стекло и развернуть дополнительные дефлекторы в сторону боковых окон, там, где располагаются зеркала заднего вида. Не лишним будет включить и обогрев заднего стекла и боковых зеркал, если такое предусмотрено конструкцией авто.

Желтый лист, осенний

Еще одна опасность, подстерегающая автомобилистов — упавшая на дорогу листва. В случае экстренного торможения она скапливается перед колесами и эта склизкая каша забивает протектор так, что порой даже образует прослойку между резиной и асфальтом. По сути, это почти тоже самое, что пытаться остановить машину на льду на летних покрышках. А потому, чтобы не попасть в неприятность, уже ранней осенью следует переключить свою голову на зимний стиль вождения.

Кроме того, под опавшей листвой и лужами частенько скрываются солидные ямы, попав в которые на скорости, можно не только повредить ходовку своей «ласточки», но и оказаться на встречной полосе.

Фото quora.com

Водные процедуры

В осенний период коварны не только второстепенные трассы с их извечными проблемами в виде колейности, ям и отсутствующего освещения, но и даже шикарные, оборудованные всеми современными атрибутами безопасности автобаны.

Государственная компания «Автодор», в чьем управлении находятся платные магистрали, в целях снижения аварийности, проводит всероссийскую профилактическую акцию «Стоп ДТП». Ее цель, понятное дело, снизить число аварий. Увы, но у многих дорвавшихся до скоростной автомагистрали водителей куда-то улетучивается инстинкт самосохранения и они едут, как говорится, на все деньги. А между тем, на мокрой дороге сцепление колес с асфальтом значительно ухудшается, из-за чего любой маневр становится более опасным. Устойчивость автомобиля ухудшается, тормозной путь увеличивается. Особенно скользкими в дождливую погоду становятся линии дорожной разметки.

Серьезной опасностью для водителя в дождливую погоду становится и возникновение эффекта «аквапланирования». При увеличении скорости передние колеса начинают собирать перед собой воду, в результате чего колеса как бы забираются на водяную подушку. Автомобиль не подчиняется рулю, а передние колеса не участвуют в процессе торможения. По сути, машина становится полностью неуправляемой.

Фото practicalmotoring.com.au

Для того чтобы начался эффект аквапланирования, можно попасть в слой воды толщиной всего 5–8 мм. Поэтому опытные водители при подъезде к участкам дороги, где скопилась вода, снижают скорость до 50—60 км/ч. Хотя и этой скорости, если у вас изношен протектор или подспущены шины, может хватить, чтобы уйти в аквапланирование, ну а там уж как повезет.

Тормози ногами, а не головой

Чтобы вернуть контроль над автомобилем, словившим «водяной клин», следует плавно отпустить газ, а если машина заднеприводная, нужно активно, но плавно тормозить. Крутить рулем и уж тем паче давить на газ, надеясь, что таким образом вы очистите забившийся водой протектор, точно не стоит. Но это все сухая теория. Опытные же водители говорят, что для того, чтобы успешно выйти из аквапланирования, надо просто в него не уходить, двигаясь в дождливую погоду со скоростью до 60 км/ч даже на современных скоростных автомагистралях.

…Хотите снизить риски ДТП — отведите себе больше времени на дорогу. Отсутствие спешки позволит двигаться медленнее, в безопасном темпе. Остановиться на влажной дороге гораздо труднее, поэтому чтобы избежать аварии, необходимо увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля. Тормозить нужно заранее и не так резко, как обычно.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП
31 октября 2018
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