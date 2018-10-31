Мокрое дело: как избежать аварии, переезжая из осени в зиму

К зиме в той или иной степени готовится каждый шофер, как минимум переобувая свой автомобиль в зимние «тапочки». Одновременно с этим действом опытные водители «перещелкивают» в своей голове тумблер из «лета» в «зиму»: в повороты входят на меньших скоростях, тормозят заранее, блюдут дистанцию. А между тем, осенние месяцы на аварии куда более урожайны, чем период «белого безмолвия».

Осеннее обострение

Начнем с того, что осенью световой день ой, как непродолжителен, а потому возвращаясь с работы в шесть часов вечера, ты уже едешь в кромешной мгле. Добавьте к этой картине промозглый дождик, запотевшие окна и на выходе получите почти нулевую видимость. Своевременно заметить пешехода в таких условиях бывает крайне тяжело. Кроме того, из-за шума непрекращающихся дождей «безлошадные» граждане могут даже не услышать приближающегося автомобиля, а потому именно осенью они чаще всего буквально бросаются под колеса авто.

В подобных ДТП, даже если не была превышена скорость, виновником трагедии будет назначен «рулевой», который, согласно гаишному протоколу, выбрал скоростной режим без учета дорожных условий и видимости. Поэтому водителю следует не только трезво оценивать дорожную обстановку и собственные навыки вождения, но и пользоваться своего рода лайфхаком, который сделает пребывание за рулем в осенний период более комфортным.