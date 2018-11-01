Новые BMW i3 и i3s получили российские ценники

Высоковольтные батареи, в состав которых входит 8 модулей по 12 литий-ионных ячеек, производятся с 2013 года на заводе BMW в Дингольфинге. За все это время емкость аккумуляторов выросла в два раза — и это при том, что размеры остались прежними. На сегодняшний день машины, оборудованные этими установками, могут похвастать максимальной дальностью хода более чем в 260 километров.

BMW i3 укомплектован электромотором мощностью 170 л. с. и 250 Нм крутящего момента, а i3s приводится в движение 184-сильным агрегатом (270 Нм). До первой сотни автомобили разгоняются за 7,3 и 6,9 секунды соответственно. В список оснащения моделей входят климат- и круиз-контроль, обогрев передних сидений, задний парктроник, четыре подушки безопасности, датчик дождя и прочие опции.

– Выводя на российский рынок новые BMW i3 и i3s, мы продолжаем следовать стратегии NUMBER ONE > NEXT, согласно которой к 2025 году в модельном ряду BMW Group будут представлены 25 электрифицированных автомобилей, 12 из которых получат полностью электрический привод, — отметил генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт.